СК возбудил дело после заявления новгородской журналистки об изнасиловании

Ранее журналистка издания "Новгород.ру" Алина Щеглова в своем Telegram-канале заявила, что была изнасилована в ночь на 27 сентября после корпоративной вечеринки. Она сообщила, что обратилась в следственные органы, однако опасается, что дело замнут из-за влиятельных связей ее обидчика. По словам Щегловой, супруга ее насильника является полковником МВД и уже попросила ее забрать заявление.