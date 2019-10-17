СК возбудил дело после заявления новгородской журналистки об изнасиловании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Следователи управления СК по Новгородской области возбудили уголовное дело после заявления от журналистки Алины Щегловой об изнасиловании, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ, часть 1 ("Насильственные действия сексуального характера"), - сказал собеседник агентства.
Ранее журналистка издания "Новгород.ру" Алина Щеглова в своем Telegram-канале заявила, что была изнасилована в ночь на 27 сентября после корпоративной вечеринки. Она сообщила, что обратилась в следственные органы, однако опасается, что дело замнут из-за влиятельных связей ее обидчика. По словам Щегловой, супруга ее насильника является полковником МВД и уже попросила ее забрать заявление.