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РИА Новости

Медведев заявил о необходимости системы информирования о правах на льготы

12:31 17.10.2019 (обновлено: 14:08 17.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев проводит заседание правительства
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит заседание правительства
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит заседание правительства
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В России должна появиться система информирования граждан о положенных им льготах, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Соответствующий проект рассматривают члены кабмина. Сейчас для получения социальной поддержки нужно написать и подать соответствующее заявление.
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Как отметил Медведев, сегодня более 40 миллионов россиян получают различные льготы.
"Но их могло бы быть больше, если бы люди просто знали, что им положено — какие льготы и выплаты. Уж коль скоро они установлены, конечно, информирование должно быть", — пояснил премьер.
Он также привел несколько примеров, когда граждане не знают, что им положено от государства или региона в различных ситуациях.

"Например, молодые семьи, где один из родителей моложе 30 лет, не всегда обращаются за пособием в связи с рождением ребенка. А семейные пары, которые отмечают золотые и более "высокого достоинства" свадьбы, то есть 50, 55, 60 лет брака, просто не знают, что в некоторых регионах можно получить к своему торжеству выплату от государства. Но это региональная выплата", — пояснил премьер.

Медведев напомнил, что уже рекомендовал властям в субъектах сообщать жителям о различных мерах социальной поддержки через интернет или по телефону.
"Очевидно, что это все такие несистемные решения; нужна именно система информирования, причем персонифицированная, то есть о тех мерах, которые подходят каждому конкретному человеку именно в его случае", — отметил премьер.
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Он подчеркнул, что необходимо перейти на проактивный, предварительный формат взаимодействия людей с государством. Для этого будет создан единый контакт-центр, также доработают государственную систему социального обеспечения.
"Кроме того, есть предложение работать над специальными сервисами, или, как их принято называть, суперсервисами, позволяющими человеку получить комплекс услуг в зависимости от ситуации, при минимальном участии. Большинство документов должны готовиться автоматически, например при рождении ребенка специальный сервис будет информировать родителей о положенных льготах", — уточнил Медведев.
Премьер сообщил, что в социальной сфере планируется 12 сервисов, "которые будут помогать по самым важным направлениям, таким как забота о здоровье, получение образования, работы, выход на пенсию, семейные дела и другие".
Он также упомянул, что в России много различных мер социальной поддержки, по оценке специалистов, их свыше 380.
"Эта цифра тоже неточная, потому что некоторые меры настолько редко используются, что о них не вспоминают. Большая часть — 343 — установлена на региональном уровне, меньшая — на федеральном. И сориентироваться в них — задача не из самых простых, тем более что нужно выбрать, что больше подходит", — заключил глава кабмина.
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