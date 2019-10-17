В комитете ГД поддержали проект об упрощении возрастной маркировки

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании в четверг поддержал законопроект, которым упраздняется большая часть существующей возрастной маркировки для произведений литературы и искусства, кроме 18+.

Комитет ГД по образованию и науке выступает соисполнителем по данному вопросу, профильным при рассмотрении законопроекта является комитет по культуре.

Депутаты переработали к первому чтению проект об изменении возрастной маркировки с учетом предложений и отзывов различных ведомств: теперь в тексте документа предлагается ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста - "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей". Новая редакция законопроекта сохранит маркировку 18+ для произведений литературы и искусства, но избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и так далее).

Согласно новой редакции проекта, при распространении произведений литературы и искусства, включая демонстрацию фильмов музеями, дворцами культуры, театрами, концертными организациями, цирками и другими учреждениями культуры, организаторы вправе размещать информацию о рекомендуемом возрасте для просмотра любым способом: на афишах, билетах, на экране, в электронном виде или с помощью любой другой удобной формы.