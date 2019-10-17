В Чебоксарах завели дело о нарушении ПДД после ДТП с троллейбусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт — РИА Новости. Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении водителя троллейбуса, врезавшегося в столб в Чебоксарах, в результате чего пострадал 31 человек, сообщили РИА Новости в ГИБДД Чувашии.

ДТП произошло в среду около 15 часов на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах. У водителя троллейбуса свело ногу, он не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП пострадал 31 человек, из них 10 несовершеннолетних, тяжелых пострадавших нет. Пятеро взрослых и один ребенок госпитализированы.

"В отношении водителя троллейбуса возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровья потерпевшим". Ему грозит штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей либо лишение прав управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Это будет решать суд", - заявили в региональном управлении ГИБДД.