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РИА Новости

В Чебоксарах завели дело о нарушении ПДД после ДТП с троллейбусом

12:27 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт — РИА Новости. Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении водителя троллейбуса, врезавшегося в столб в Чебоксарах, в результате чего пострадал 31 человек, сообщили РИА Новости в ГИБДД Чувашии.
ДТП произошло в среду около 15 часов на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах. У водителя троллейбуса свело ногу, он не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП пострадал 31 человек, из них 10 несовершеннолетних, тяжелых пострадавших нет. Пятеро взрослых и один ребенок госпитализированы.
"В отношении водителя троллейбуса возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровья потерпевшим". Ему грозит штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей либо лишение прав управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Это будет решать суд", - заявили в региональном управлении ГИБДД.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Вчера, 17:43РИА Новости
В Ростовской области пять человек пострадали в ДТП с маршруткой
В Минздраве Чувашии РИА Новости сообщили, что водитель троллейбуса в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу скорой медицинской помощи, он госпитализирован в нейрохирургическое отделение.
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ГИБДД МВД РФЧувашияЧебоксарыПроисшествия
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