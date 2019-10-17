В Магадане будут судить обвиняемого в убийстве четырех человек

МАГАДАН, 17 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, признавшегося в убийстве четырех человек 31 декабря 2018 года, обвиняемый знакомится с материалами дела, сообщает в четверг СУСК России по региону.
"По версии следствия, в последней декаде декабря 2018 года обвиняемый в ходе распития спиртных напитков поссорился со своим знакомым и совершил его убийство в квартире дома на улице Речной в Магадане. На следующий день он похитил из квартиры убитого имущество на сумму более 66 тысяч рублей… В ходе конфликта с ранее знакомым мужчиной в квартире жилого дома на улице Портовой в городе Магадане обвиняемый нанес ему множественные удары ножом в шею и в область грудной клетки. От полученных ран потерпевший скончался на месте. После этого, полагая, что присутствующие в квартире мужчина и женщина сообщат о преступлении в правоохранительные органы, он поочередно убил их обоих, также используя нож", - говорится в сообщении.
Поясняется, что тела троих человек с признаками насильственной смерти полицейские обнаружили в одной из квартир Магадана 31 декабря прошлого года. Позднее, 1 февраля 2019 года, в другой квартире в холодильнике обнаружили тело еще одного мужчины.
"Следователи следственного управления во взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по городу Магадан по "горячим следам" установили причастность к данным убийствам двадцатитрехлетнего ранее судимого местного жителя, в связи с чем уголовные дела соединены в одном производстве", - добавляет ведомство.
Уточняется, что задержанному предъявили обвинение в грабеже, краже и убийстве двух или более лиц с целью скрыть другое преступление.