Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T12:25Z
https://ria.ru/20191017/1559888661.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152974/59/1529745990_170:0:2649:1394_1036x0_80_0_0_a4b44e17c82340e790d9c5362e292e44.jpg
РИА Новости

В Магадане будут судить обвиняемого в убийстве четырех человек

12:25 17.10.2019
174
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МАГАДАН, 17 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, признавшегося в убийстве четырех человек 31 декабря 2018 года, обвиняемый знакомится с материалами дела, сообщает в четверг СУСК России по региону.
"По версии следствия, в последней декаде декабря 2018 года обвиняемый в ходе распития спиртных напитков поссорился со своим знакомым и совершил его убийство в квартире дома на улице Речной в Магадане. На следующий день он похитил из квартиры убитого имущество на сумму более 66 тысяч рублей… В ходе конфликта с ранее знакомым мужчиной в квартире жилого дома на улице Портовой в городе Магадане обвиняемый нанес ему множественные удары ножом в шею и в область грудной клетки. От полученных ран потерпевший скончался на месте. После этого, полагая, что присутствующие в квартире мужчина и женщина сообщат о преступлении в правоохранительные органы, он поочередно убил их обоих, также используя нож", - говорится в сообщении.
Суд Екатеринбурга выбирает меру пресечения в отношении троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. 17 октября 2019
09:34РИА Новости
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Поясняется, что тела троих человек с признаками насильственной смерти полицейские обнаружили в одной из квартир Магадана 31 декабря прошлого года. Позднее, 1 февраля 2019 года, в другой квартире в холодильнике обнаружили тело еще одного мужчины.
"Следователи следственного управления во взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по городу Магадан по "горячим следам" установили причастность к данным убийствам двадцатитрехлетнего ранее судимого местного жителя, в связи с чем уголовные дела соединены в одном производстве", - добавляет ведомство.
Уточняется, что задержанному предъявили обвинение в грабеже, краже и убийстве двух или более лиц с целью скрыть другое преступление.
020010
Обсудить 1
МВД РФРоссияМагаданПроисшествия
Рекомендуем
Актриса Лия Брекнелл
Скончалась британская актриса из сериала "Ферма Эммердейл"
РИА
Новости
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
Житель Уфы получил 21 год колонии за насилие над десятилетней девочкой
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело после заявления новгородской журналистки об изнасиловании
Инспектор ГИБДД
В Чебоксарах завели дело о нарушении ПДД после ДТП с троллейбусом
Лента
новостей
Дом правительства РФ
В России могут ограничить врачебную тайну для наркозависимых осужденных
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК в проверит инцидент с кондуктором в Тамбове
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Татарстана осудили за убийство в центре Казани
Машина Следственного комитета РФ
В Воронежской области осудили мужчину, истязавшего детей сожительницы
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В комитете ГД поддержали проект об упрощении возрастной маркировки
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве
Фигурантка дела "Нового величия" и программист Котов поженились в СИЗО
Пистолет Макарова
В Каспийске при обыске кабинета судьи городского суда изъяли пистолет
Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин
Омбудсмен рассказал о подростке, планировавшем "шутинг" в кировской школе
Белоярская атомная электростанция в Свердловской области
Российские ученые обнаружили соединения для АЭС нового поколения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП наедятся, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
17:48Против министра спорта Ставрополья возбудили дело о превышении полномочий
17:41Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей
17:41Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
17:41Во Владивостоке два человека погибли в ДТП
17:38Глава МВФ рассказала об ожиданиях от торговой сделки США и Китая
17:34На северо-западе Москвы прервано движение троллейбусов
17:34В Нидерландах фермеры на тракторах устроили забастовку против мер властей
17:33Синод РПЦ возложил ответственность на Варфоломея за углубление раскола
17:32Минкультуры готово рассмотреть льготы для режиссеров-дебютантов
Лента новостейМолния