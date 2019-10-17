В Магадане будут судить обвиняемого в убийстве четырех человек

"По версии следствия, в последней декаде декабря 2018 года обвиняемый в ходе распития спиртных напитков поссорился со своим знакомым и совершил его убийство в квартире дома на улице Речной в Магадане. На следующий день он похитил из квартиры убитого имущество на сумму более 66 тысяч рублей… В ходе конфликта с ранее знакомым мужчиной в квартире жилого дома на улице Портовой в городе Магадане обвиняемый нанес ему множественные удары ножом в шею и в область грудной клетки. От полученных ран потерпевший скончался на месте. После этого, полагая, что присутствующие в квартире мужчина и женщина сообщат о преступлении в правоохранительные органы, он поочередно убил их обоих, также используя нож", - говорится в сообщении.