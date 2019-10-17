В Наблусе в стычках с израильскими военными пострадало более 50 палестинцев

"Незадолго до вторжения сотен поселенцев в гробницу Иосифа в городе Наблус произошли столкновения, в результате чего пострадал 51 гражданин, среди них трое получили ранения боевыми пулями, они были доставлены в государственную больницу,... 14 человек были ранены резиновыми пулями с металлическим сердечником, их доставили в одну из больниц. Также 34 человека пострадали от удушья, среди них четыре грудных ребенка", - говорится в документе.