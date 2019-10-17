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РИА Новости

В Наблусе в стычках с израильскими военными пострадало более 50 палестинцев

12:24 17.10.2019
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© AP Photo / Majdi MohammedСтолкновения палестинце с израильтянами в Наблусе
Столкновения палестинце с израильтянами в Наблусе
© AP Photo / Majdi Mohammed
Столкновения палестинце с израильтянами в Наблусе. Архивное фото
РАМАЛЛАХ, 17 окт - РИА Новости. Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильской армией в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан, увеличилось до 51, говорится в заявлении Красного полумесяца, полученном РИА Новости.
Ранее сообщалось о 18 пострадавших.
"Незадолго до вторжения сотен поселенцев в гробницу Иосифа в городе Наблус произошли столкновения, в результате чего пострадал 51 гражданин, среди них трое получили ранения боевыми пулями, они были доставлены в государственную больницу,... 14 человек были ранены резиновыми пулями с металлическим сердечником, их доставили в одну из больниц. Также 34 человека пострадали от удушья, среди них четыре грудных ребенка", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что более 1350 ортодоксальных еврейских паломников приняли минувшей ночью участие в массовой молитве у гробницы патриарха Иосифа в Наблусе (Шхеме) на Западном берегу реки Иордан. В городе начались столкновения между израильской армией и палестинцами.
Могила библейского патриарха Иосифа в Наблусе (Шхеме) - одна из еврейских святынь, расположенная на Западном берегу реки Иордан, на посещение которой требуется особое разрешение армейского командования. Безопасность передвижения верующих обеспечивают военные и полиция. Гробница, которая является популярным местом паломничества ортодоксальных иудеев, не раз становилась местом столкновений палестинцев и израильтян.
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Наблус (провинция)ПалестинаИзраильВ мире
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