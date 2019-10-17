СК в проверит инцидент с кондуктором в Тамбове

ВОРОНЕЖ, 17 окт - РИА Новости. СК начал проверку информации СМИ о кондукторе тамбовского автобуса, заставлявшем девочку, которая не могла оплатить проезд картой, просить деньги у других пассажиров, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Информация об инциденте появилась в среду, 16 октября, в сетевом издании "ВТамбове". Согласно данным издания, женщина пожаловалась, что 15 октября ее дочь, ехавшую на автобусе, кондуктор заставила идти по салону и просить деньги на проезд у других пассажиров, поскольку пластиковая карточка девочки оказалась в "стоп-листе". История получила общественный резонанс.
"В СМИ активно обсуждается ситуация, произошедшая с несовершеннолетней девочкой в общественном транспорте города Тамбова. Девочка на остановке попыталась оплатить проезд картой, но она оказалась в стоп-листе. Кондуктор не выпустила ее из автобуса и заставила просить деньги у пассажиров. Всем вышеуказанным фактам будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении следственного управления.
Как пояснил РИА Новости представитель тамбовского предприятия "Пассажирские перевозки", там будут разбираться с инцидентом.
В надзорном ведомстве отметили, что прокурору тоже поручено провести проверку по ситуации. "Указанный автобус принадлежит организации, зарегистрированной в Ленинском районе Тамбова. В этой связи прокуратура области поручила прокурору Ленинского района Тамбова провести проверку по указанному факту, при получении данных принять в отношении виновных лиц соответствующие меры прокурорского реагирования", - сообщает прокуратура области.