СК в проверит инцидент с кондуктором в Тамбове

"В СМИ активно обсуждается ситуация, произошедшая с несовершеннолетней девочкой в общественном транспорте города Тамбова. Девочка на остановке попыталась оплатить проезд картой, но она оказалась в стоп-листе. Кондуктор не выпустила ее из автобуса и заставила просить деньги у пассажиров. Всем вышеуказанным фактам будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении следственного управления.