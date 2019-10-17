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РИА Новости

Замглавы тамбовской администрации заподозрили в попытке мошенничества

12:21 17.10.2019 (обновлено: 12:33 17.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 17 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали заместителя главы администрации Тамбовской области, подозреваемого в попытке мошенничества с государственной собственностью, сообщил в четверг РИА Новости представитель управления МВД по региону.
"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением УМВД России по Тамбовской области по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 4 статьи 159 (покушение на мошенничество) УК РФ, задержан заместитель главы администрации Тамбовской области", - сказал собеседник агентства.
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Конкретную фамилию чиновника представитель УМВД не назвал, однако, по информации тамбовских Telergam-каналов и СМИ, речь идет о Глебе Чулкове.
"Виновник подозревается в совершении мошеннических действий, направленных на хищение имущества комплекса "Рассказовский рынок", которое является государственной собственностью. Это была попытка мошенничества", - пояснил представитель УМВД.
Собеседник агентства отметил, что сумма ущерба будет установлена в процессе следствия.
"В настоящий момент он просто задержан, и, по истечении срока задержания, будет ходатайство о мере пресечения. Он был задержан вчера в городе Тамбове", - добавил представитель УМВД. Чулков работает с 2008 года заместителем главы администрации области, также является председателем комитета по управлению имуществом Тамбовской области.
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