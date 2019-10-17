Замглавы тамбовской администрации заподозрили в попытке мошенничества

ВОРОНЕЖ, 17 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали заместителя главы администрации Тамбовской области, подозреваемого в попытке мошенничества с государственной собственностью, сообщил в четверг РИА Новости представитель управления МВД по региону.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением УМВД России по Тамбовской области по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 4 статьи 159 (покушение на мошенничество) УК РФ, задержан заместитель главы администрации Тамбовской области", - сказал собеседник агентства.

Конкретную фамилию чиновника представитель УМВД не назвал, однако, по информации тамбовских Telergam-каналов и СМИ, речь идет о Глебе Чулкове.

"Виновник подозревается в совершении мошеннических действий, направленных на хищение имущества комплекса "Рассказовский рынок", которое является государственной собственностью. Это была попытка мошенничества", - пояснил представитель УМВД.

Собеседник агентства отметил, что сумма ущерба будет установлена в процессе следствия.