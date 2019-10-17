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РИА Новости
Война в Сирии

Российская делегация обсудила с МИД Ирана развитие ситуации в Сирии

12:15 17.10.2019
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© AP Photo / DHA/Ugur CanТурецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
© AP Photo / DHA/Ugur Can
ТЕГЕРАН, 17 окт – РИА Новости. Делегация из России обсудила с МИД Ирана формирование конституционного комитета Сирии и военные действия Турции в САР, российские и иранские представители подчеркнули необходимость сохранить территориальную целостность этой арабской страны и прекратить военные действия, сообщило внешнеполитическое ведомство Ирана.
Встреча спецпредставителя президента России по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева и замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с переговорщиком от Ирана на астанинских переговорах по Сирии, помощником главы МИД Ирана Али Асгаром Хаджи прошла в среду в Иране.
"В ходе встречи стороны обсудили развитие ситуации в Сирии, в том числе ситуацию на северо-востоке этой страны и военные действия Турции в этом регионе", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что российские и иранские представители подчеркнули необходимость сохранения единства и территориальной целостности Сирии, указав, что военные действия должны немедленно прекратиться.
"Кроме того, в ходе встречи стороны рассмотрели ситуацию, связанную с астанинским процессом, а также вопрос о формировании конституционного комитета Сирии и начало его работы в ближайшее время", - сообщило министерство.
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* Террористическая организация, запрещенная в России.
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