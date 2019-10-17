Российская делегация обсудила с МИД Ирана развитие ситуации в Сирии

ТЕГЕРАН, 17 окт – РИА Новости. Делегация из России обсудила с МИД Ирана формирование конституционного комитета Сирии и военные действия Турции в САР, российские и иранские представители подчеркнули необходимость сохранить территориальную целостность этой арабской страны и прекратить военные действия, сообщило внешнеполитическое ведомство Ирана.

Встреча спецпредставителя президента России по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева и замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с переговорщиком от Ирана на астанинских переговорах по Сирии, помощником главы МИД Ирана Али Асгаром Хаджи прошла в среду в Иране.

"В ходе встречи стороны обсудили развитие ситуации в Сирии, в том числе ситуацию на северо-востоке этой страны и военные действия Турции в этом регионе", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что российские и иранские представители подчеркнули необходимость сохранения единства и территориальной целостности Сирии, указав, что военные действия должны немедленно прекратиться.

"Кроме того, в ходе встречи стороны рассмотрели ситуацию, связанную с астанинским процессом, а также вопрос о формировании конституционного комитета Сирии и начало его работы в ближайшее время", - сообщило министерство.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против РПК и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.