Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T12:07Z
https://ria.ru/20191017/1559885398.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155254/73/1552547328_998:0:2674:943_1036x0_80_0_0_af9f4af06508dc0d965213dded4f2680.jpg
РИА Новости

В МИД рассказали о значимости предстоящего форума по Арктике в Петербурге

12:07 17.10.2019
181
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов на международном арктическом форуме "Арктика – территория диалога"
Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов на международном арктическом форуме Арктика – территория диалога
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россия рассматривает предстоящий форум по Арктике в Санкт-Петербурге как хорошую возможность для мозговых штурмов и дискуссий по вопросам арктического региона, заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов.
В Санкт-Петербурге 5-7 декабря 2019 года пройдет IX международный форум "Арктика: настоящее и будущее".
"Это позволяет нам двигаться в направлении формирования многостороннего международного сотрудничества в интересах устойчивого развития арктического региона… Предстоящий форум для нас – это хорошая возможность проведения мозговых штурмов по конкретным вопросам и проблемам, так и широких дискуссий надсекторального и междисциплинарного характера", - сказал Корчунов в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".
По его словам, предстоящий форум является примером успешного взаимодействия и государственных органов власти, и неправительственных организаций, общественных организаций и международных участников. Корчунов добавил, что Российская Федерация последовательно выступает за реализацию целей устойчивого развития 2030, продвижения сотрудничества в рамках Арктического совета.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
1 октября, 15:36РИА Новости
Патрушев призвал не допускать создания разделительных линий в Арктике
Он также отметил, что все выводы и рекомендации по итогам форума будут учтены в новой стратегии РФ по развитию арктической зоны до 2035 года. Как пояснил Корчунов, отдельная сессия на форуме будет отведена вопросам международного сотрудничества в Арктике.
"Мы придаем большое значение участию иностранных гостей. Все без исключения сессии форума открыты для иностранного участия. И это позволит нам наиболее полно и всесторонне обсудить все вопросы, которые будут стоять на повестке дня", - сказал он.
010001
Обсудить 0
АрктикаМИД РФРоссияВ мире
Рекомендуем
Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев перед началом переговоров в астанинском формате по Сирии. 26 апреля 2019
Лаврентьев обсудил с советником Эрдогана сохранение целостности Сирии
РИА
Новости
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции о планах работы в период осенней сессии. 14 сентября 2018
Комитет ГД поддержал протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
Флаги России и ЕС
Немецкий депутат отметил, что антироссийские санкции не приносят пользы
Флаг Китая
Пекин выразил США протест из-за новых требований к китайским дипломатам
Лента
новостей
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Глава МИД Германии назвал соглашение по Brexit дипломатическим подвигом
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
Вакарчук прокомментировал деятельность Зеленского на посту президента
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД прокомментировали сообщения СМИ об обмене задержанными с Литвой
Заместитель Министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин
ЕСПЧ обратился к Киеву из-за попадания Гальперина в базу "Миротворца"
Первый министр Шотландии Никола Стерджен
Отмена Brexit остается альтернативой, заявила глава Шотландии
Заседание Верховной рады Украины
Рада приняла закон о выплатах гражданам, сообщившим о коррупции
Первый помощник секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Юрий Аверьянов
Турецкая операция в Сирии вряд ли будет затяжной, заявил замсекретаря СБ
Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
Российская делегация обсудила с МИД Ирана развитие ситуации в Сирии
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
Синод РПЦ опроверг сообщения о признании Элладской церковью ПЦУ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:06Путин пообещал подумать о бесплатном втором высшем для будущих режиссеров
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП наедятся, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
17:48Против министра спорта Ставрополья возбудили дело о превышении полномочий
17:41Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей
17:41Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
17:41Во Владивостоке два человека погибли в ДТП
17:38Глава МВФ рассказала об ожиданиях от торговой сделки США и Китая
17:34На северо-западе Москвы прервано движение троллейбусов
17:34В Нидерландах фермеры на тракторах устроили забастовку против мер властей
17:33Синод РПЦ возложил ответственность на Варфоломея за углубление раскола
Лента новостейМолния