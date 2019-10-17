В МИД рассказали о значимости предстоящего форума по Арктике в Петербурге

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россия рассматривает предстоящий форум по Арктике в Санкт-Петербурге как хорошую возможность для мозговых штурмов и дискуссий по вопросам арктического региона, заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов.

В Санкт-Петербурге 5-7 декабря 2019 года пройдет IX международный форум "Арктика: настоящее и будущее".

"Это позволяет нам двигаться в направлении формирования многостороннего международного сотрудничества в интересах устойчивого развития арктического региона… Предстоящий форум для нас – это хорошая возможность проведения мозговых штурмов по конкретным вопросам и проблемам, так и широких дискуссий надсекторального и междисциплинарного характера", - сказал Корчунов в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

По его словам, предстоящий форум является примером успешного взаимодействия и государственных органов власти, и неправительственных организаций, общественных организаций и международных участников. Корчунов добавил, что Российская Федерация последовательно выступает за реализацию целей устойчивого развития 2030, продвижения сотрудничества в рамках Арктического совета.

Он также отметил, что все выводы и рекомендации по итогам форума будут учтены в новой стратегии РФ по развитию арктической зоны до 2035 года. Как пояснил Корчунов, отдельная сессия на форуме будет отведена вопросам международного сотрудничества в Арктике.