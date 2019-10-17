Пострадавшим от паводка в ЕАО выделят дополнительные 50 миллионов рублей

"В целях оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июле - сентябре 2019 года на территории Еврейской автономной области, выделить в 2019 году МЧС России... бюджетные ассигнования в размере 50 миллионов рублей", - говорится в распоряжении.