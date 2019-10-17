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РИА Новости

Пострадавшим от паводка в ЕАО выделят дополнительные 50 миллионов рублей

12:00 17.10.2019
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© Фото : МЧС России Паводок в Еврейской автономной области. 29 мая 2019
 Паводок в Еврейской автономной области. 29 мая 2019
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении дополнительных 50 миллионов рублей жителям ЕАО, пострадавшим от паводка, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июле - сентябре 2019 года на территории Еврейской автономной области, выделить в 2019 году МЧС России... бюджетные ассигнования в размере 50 миллионов рублей", - говорится в распоряжении.
Уточняется, что деньги выделяются на оказание разовой финансовой помощи.
Ранее сообщалось, что почти 80 миллионов рублей выделено из федерального бюджета на выплаты пострадавшим от паводка жителям Еврейской автономной области.
Паводок в Еврейской автономной области. 29 мая 2019
Вчера, 18:25РИА Новости
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Всего в зону подтопления в ЕАО попали все шесть муниципальных образований региона. С начала паводка было подтоплено 54 населенных пункта. Со 2 августа в ЕАО введен режим ЧС.
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Паводок в Иркутской областиПравительство РоссииДмитрий МедведевРоссияОбщество
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