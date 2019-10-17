В Новой Зеландии вспыхнул пожар на заводе Fonterra

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пожар произошел в четверг на заводе молочной компании Fonterra в городе Фангареи на севере Новой Зеландии, один человек госпитализирован в результате инцидента, сообщает местное издание New Zealand Herald.
Изначально сообщалось, что на предприятии произошла утечка химикатов, однако эту информацию опровергли в компании Fonterra, отметив, что речь идет о несерьезном пожаре из-за проблем с электричеством. Издание отмечает, что сотрудников предприятия эвакуировали.
Представитель Fonterra уточнила, что в качестве меры предосторожности медицинская помощь была оказана пятерым людям. "Один человек был доставлен в больницу для более тщательного обследования", - добавили в компании.
Injuries, staff evacuated after explosion at Fonterra factoryhttps://t.co/P14Nq9myx2 pic.twitter.com/AhywkNPamj— Newstalk ZB (@NewstalkZB) October 17, 2019