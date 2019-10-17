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РИА Новости

Под присмотром "Аллигатора": учения "Взаимодействие-2019"

14:52 17.10.2019 (обновлено: 15:15 17.10.2019)
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На полигоне Мулино в Нижегородской области проходят масштабные учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2019". Кадры совместной операции военных шести стран — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

К учениям привлекли почти три тысячи военнослужащих и более 300 единиц техники.

Совместные учения с КСОР ОДКБ Взаимодействие-2019
1 из 12

К учениям привлекли почти три тысячи военнослужащих и более 300 единиц техники.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Руководит маневрами командующий войсками Западного военного округа ВС России генерал-полковник Александр Журавлев.

Совместные учения с КСОР ОДКБ Взаимодействие-2019
2 из 12

Руководит маневрами командующий войсками Западного военного округа ВС России генерал-полковник Александр Журавлев.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Задействованы военные контингенты из Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Киргизии и Таджикистана.

Совместные учения с КСОР ОДКБ Взаимодействие-2019
3 из 12

Задействованы военные контингенты из Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Киргизии и Таджикистана.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор" на учениях "Взаимодействие-2019".

Совместные учения с КСОР ОДКБ Взаимодействие-2019
4 из 12

Разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор" на учениях "Взаимодействие-2019".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Военнослужащие отрабатывают операцию по локализации приграничного вооруженного конфликта.

Совместные учения с КСОР ОДКБ Взаимодействие-2019
5 из 12

Военнослужащие отрабатывают операцию по локализации приграничного вооруженного конфликта.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Они должны обнаружить незаконные вооруженные формирования, десантироваться, штурмовать базу террористов и ликвидировать боевиков.

Совместные учения с КСОР ОДКБ Взаимодействие-2019
6 из 12

Они должны обнаружить незаконные вооруженные формирования, десантироваться, штурмовать базу террористов и ликвидировать боевиков.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В маневрах участвует авиация.

Совместные учения с КСОР ОДКБ Взаимодействие-2019
7 из 12

В маневрах участвует авиация.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Проводятся боевые стрельбы.

Совместные учения с КСОР ОДКБ Взаимодействие-2019
8 из 12

Проводятся боевые стрельбы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Учения "Взаимодействие-2019" проходят с 16 по 18 октября.

Совместные учения с КСОР ОДКБ Взаимодействие-2019
9 из 12

Учения "Взаимодействие-2019" проходят с 16 по 18 октября.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Спасательная операция на учениях "Взаимодействие-2019".

Совместные учения с КСОР ОДКБ Взаимодействие-2019
10 из 12

Спасательная операция на учениях "Взаимодействие-2019".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Отработка освобождения населенного пункта от боевиков.

Совместные учения с КСОР ОДКБ Взаимодействие-2019
11 из 12

Отработка освобождения населенного пункта от боевиков.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Вертолет Ми-8 участвует в освобождении населенного пункта от незаконных вооруженных формирований на учениях "Взаимодействие-2019".

Совместные учения с КСОР ОДКБ Взаимодействие-2019
12 из 12

Вертолет Ми-8 участвует в освобождении населенного пункта от незаконных вооруженных формирований на учениях "Взаимодействие-2019".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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