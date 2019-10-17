Под присмотром "Аллигатора": учения "Взаимодействие-2019"

К учениям привлекли почти три тысячи военнослужащих и более 300 единиц техники.
К учениям привлекли почти три тысячи военнослужащих и более 300 единиц техники.
Руководит маневрами командующий войсками Западного военного округа ВС России генерал-полковник Александр Журавлев.
Руководит маневрами командующий войсками Западного военного округа ВС России генерал-полковник Александр Журавлев.
Задействованы военные контингенты из Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Киргизии и Таджикистана.
Задействованы военные контингенты из Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Киргизии и Таджикистана.
Разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор" на учениях "Взаимодействие-2019".
Разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор" на учениях "Взаимодействие-2019".
Военнослужащие отрабатывают операцию по локализации приграничного вооруженного конфликта.
Военнослужащие отрабатывают операцию по локализации приграничного вооруженного конфликта.
Они должны обнаружить незаконные вооруженные формирования, десантироваться, штурмовать базу террористов и ликвидировать боевиков.
Они должны обнаружить незаконные вооруженные формирования, десантироваться, штурмовать базу террористов и ликвидировать боевиков.
В маневрах участвует авиация.
Проводятся боевые стрельбы.
Учения "Взаимодействие-2019" проходят с 16 по 18 октября.
Учения "Взаимодействие-2019" проходят с 16 по 18 октября.
Спасательная операция на учениях "Взаимодействие-2019".
Спасательная операция на учениях "Взаимодействие-2019".
Отработка освобождения населенного пункта от боевиков.
Отработка освобождения населенного пункта от боевиков.
Вертолет Ми-8 участвует в освобождении населенного пункта от незаконных вооруженных формирований на учениях "Взаимодействие-2019".
Вертолет Ми-8 участвует в освобождении населенного пункта от незаконных вооруженных формирований на учениях "Взаимодействие-2019".