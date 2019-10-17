В США продали дом, вдохновивший постановщика "Игры престолов"

Дом из 27 тысяч гранитных блоков, гравия и песка, с узором, характерным для культуры майя, неоднократно появлялся в кино ("Бегущий по лезвию", "Малхолланд Драйв", "Час пик"). И вдохновил художника-постановщика "Игры престолов" Дебору Райли на создание дворца для съемок сериала.

Он был построен в 1924 году для владельца сети универмагов Чарльза Энниса и его жены Мейбел. В 1994 году сильно пострадал от землетрясения. В аварийном состоянии его купил за 4,5 миллиона долларов миллиардер Рон Беркл. Он потратил почти 17 миллионов долларов на восстановление дома и выставил его на продажу год назад за 23 миллиона долларов.