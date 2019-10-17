В США продали дом, вдохновивший постановщика "Игры престолов"

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Дом Эннисов (Ennis Hous) возле Лос-Анджелеса, ставший прототипом дворца из "Игры престолов", продали за 18 миллионов долларов, сообщает Variety.
Здание, спроектированное Фрэнком Ллойдом Райтом, стало самым дорогим произведением знаменитого американского архитектора. Имя покупателя не разглашается.
Дом из 27 тысяч гранитных блоков, гравия и песка, с узором, характерным для культуры майя, неоднократно появлялся в кино ("Бегущий по лезвию", "Малхолланд Драйв", "Час пик"). И вдохновил художника-постановщика "Игры престолов" Дебору Райли на создание дворца для съемок сериала.
Он был построен в 1924 году для владельца сети универмагов Чарльза Энниса и его жены Мейбел. В 1994 году сильно пострадал от землетрясения. В аварийном состоянии его купил за 4,5 миллиона долларов миллиардер Рон Беркл. Он потратил почти 17 миллионов долларов на восстановление дома и выставил его на продажу год назад за 23 миллиона долларов.