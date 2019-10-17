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РИА Новости
ЧП в Шереметьево

В СК назвали главную причину гибели пассажиров сгоревшего SSJ100

11:57 17.10.2019 (обновлено: 16:10 17.10.2019)
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© Стоп-кадр видео очевидцаСтоп-кадр видео горящего самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
© Стоп-кадр видео очевидца
Стоп-кадр видео горящего самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Большинство пассажиров самолета SSJ100, загоревшегося при жесткой посадке в Шереметьево, погибли от дыма и огня, а не от удара. Об этом в интервью "Коммерсанту" рассказал руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис.
Он уточнил, что опасные вещества поступали в воздух не только при горении топлива, но и обшивки пластикового салона, и многие пассажиры просто не успели покинуть самолет.

"Все произошло очень быстро, большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее. Но это уже относится к компетенции следователя, ведущего уголовное дело, а не экспертов, поэтому давайте обойдемся без подробностей", — добавил он.

Катастрофа с Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" произошла 5 мая. Пилоты самолета, вылетевшего из Москвы в Мурманск, из-за технических неполадок решили вернуться, однако сесть удалось только со второй попытки. При этом у машины подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь быстро распространился по хвостовой части, погиб 41 человек.
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ЧП в ШереметьевоТуризмНовости - ТуризмПожар на самолете в ШереметьевоСКРШереметьевоSukhoi SuperjetАэрофлотСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Странно, я думал, что основная причина это то, что Суперджет грохнулся об взлетную полосу, а пожар и дым это последствия.
17 октября, 12:12
uo ou
57100018
А то что Боинги сами по себе падают, это не смущает? 737 MAX 8 аварий за 5 месяцев и остановка эксплуатации..
17 октября, 12:55
aalan1973
4000007
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