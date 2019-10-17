В СК назвали главную причину гибели пассажиров сгоревшего SSJ100

"Все произошло очень быстро, большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее. Но это уже относится к компетенции следователя, ведущего уголовное дело, а не экспертов, поэтому давайте обойдемся без подробностей", — добавил он.