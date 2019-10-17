ЕСПЧ обратился к Киеву из-за попадания Гальперина в базу "Миротворца"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Европейский суд по правам человека запросил у Украины комментарий по поводу включения в базу данных скандально известного сайта "Миротворец" замминистра юстиции России, представителя Москвы в ЕСПЧ Михаила Гальперина, а также британца Майкла Свейнстона.

Об этом РИА Новости рассказал сам Гальперин.

Свейнстон возглавляет группу юристов, готовящих позицию России на слушаниях в ЕСПЧ по Крыму. Его и российского представителя внесли в "Миротворец" в конце сентября. В МИД это расценили как попытку повлиять на рассмотрение межгосударственной жалобы Украины против России по Крыму в Страсбургском суде.

Гальперин сообщил агентству, что ЕСПЧ предоставил российской и украинской сторонам время для подготовки своих комментариев.

"Думаю, что это не должно остаться без внимания, тем более что это неуважение к самому суду, к международному правосудию, а не к нам в личном качестве. Уверен, что ЕСПЧ на это отреагирует достойным образом", — сказал замминистра.

Он выразил уверенность, что эта ситуация не должна повлиять на работу суда.

"Можно было бы это воспринять как какой-то курьез, но фактически впервые это было использовано против юридических представителей государства в суде, поэтому мы воспринимаем это как явное давление на суд", — добавил Гальперин.

Замминистра подчеркнул, что существуют акты и рекомендации комитета министров Совета Европы по обеспечению безопасности представителей сторон, "то есть правовая база для реакции на это есть у ЕСПЧ", заключил собеседник агентства.

Сайт "Миротворец" известен тем, что обнародует личные данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".

Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них стали поступать угрозы.

Работавшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".