ЕСПЧ обратился к Киеву из-за попадания Гальперина в базу "Миротворца"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Европейский суд по правам человека запросил у Украины комментарий по поводу включения в базу данных скандально известного сайта "Миротворец" замминистра юстиции России, представителя Москвы в ЕСПЧ Михаила Гальперина, а также британца Майкла Свейнстона.
Об этом РИА Новости рассказал сам Гальперин.
Свейнстон возглавляет группу юристов, готовящих позицию России на слушаниях в ЕСПЧ по Крыму. Его и российского представителя внесли в "Миротворец" в конце сентября. В МИД это расценили как попытку повлиять на рассмотрение межгосударственной жалобы Украины против России по Крыму в Страсбургском суде.
Гальперин сообщил агентству, что ЕСПЧ предоставил российской и украинской сторонам время для подготовки своих комментариев.
"Думаю, что это не должно остаться без внимания, тем более что это неуважение к самому суду, к международному правосудию, а не к нам в личном качестве. Уверен, что ЕСПЧ на это отреагирует достойным образом", — сказал замминистра.
Он выразил уверенность, что эта ситуация не должна повлиять на работу суда.
"Можно было бы это воспринять как какой-то курьез, но фактически впервые это было использовано против юридических представителей государства в суде, поэтому мы воспринимаем это как явное давление на суд", — добавил Гальперин.
Замминистра подчеркнул, что существуют акты и рекомендации комитета министров Совета Европы по обеспечению безопасности представителей сторон, "то есть правовая база для реакции на это есть у ЕСПЧ", заключил собеседник агентства.
10 октября, 16:51РИА НовостиЗеленский рассказал об отношении к сайту "Миротворец"
Сайт "Миротворец" известен тем, что обнародует личные данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них стали поступать угрозы.
Работавшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия "Миротворца" раскритиковал и российский МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".