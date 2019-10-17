Преимущества, хитрости и подводные камни электронной переписи населения

В совместном проекте МИА “Россия сегодня” и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения.
В этом эпизоде разбираемся, что такое электронная перепись и перепись по реестрам. Как их проводят за рубежом? Почему Камчатка участвовала в пробной электронной переписи в 25 раз активнее, чем Москва и Санкт-Петербург? Сколько переносных компьютеров закупят для переписи 2020 и как их будут использовать в будущем? Когда в России появится единый реестр со всей информацией обо всех гражданах?
Эксперт эпизода — начальник Управления статистики населения и здравоохранения Росстат Светлана Никитина рассказывает преимуществах электронной переписи перед бумажной, как можно будет заполнить анкету онлайн и почему государственные базы данных вряд ли скоро заменят перепись.
Все что вы хотели знать о переписи, но… не знали у кого спросить!
1:23 Чем электронная перепись отличается от бумажной и с каким успехом её проводят в Европе
2:59 Как прошла пробная электронная перепись населения в России в 2018 году
5:17 Сколько переписчиков наймут для переписи-2020 и на чём они будут работать
7:35 Где и как можно будет заполнить анкету переписи онлайн
10:07 Зачем во время электронной переписи будут использовать бумажные анкеты и как GPS поможет нас пересчитать
12:05 Что такое перепись по реестрам и когда в России появится единая база данных всех граждан
13:40 Какую информацию можно узнать о человеке из реестра
15:54 Как будет работать единый реестр населения России и почему он не сможет полностью заменить перепись населения
Подкаст “Перепись. Все точно!” выходит по четвергам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме