Преимущества, хитрости и подводные камни электронной переписи населения

Какие есть виды переписи, кроме бумажной? С каким успехом их проводят в России и за границей? Как в электронной переписи 2020 года учтут ошибки ППН-2018 и опыт зарубежных коллег? Кто создаёт технику для электронной переписи и что с ней станет после 2020 года? Как формируются единые базы с информацией о гражданах и почему они не заменят перепись?

Почему перепись так важна? Кто такие переписчики и как они работают? Как устроена перепись в других странах? Ищем ответы на самые интересные вопросы вместе с экспертами.

В совместном проекте МИА “Россия сегодня” и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения.

В этом эпизоде разбираемся, что такое электронная перепись и перепись по реестрам. Как их проводят за рубежом? Почему Камчатка участвовала в пробной электронной переписи в 25 раз активнее, чем Москва и Санкт-Петербург? Сколько переносных компьютеров закупят для переписи 2020 и как их будут использовать в будущем? Когда в России появится единый реестр со всей информацией обо всех гражданах?

Эксперт эпизода — начальник Управления статистики населения и здравоохранения Росстат Светлана Никитина рассказывает преимуществах электронной переписи перед бумажной, как можно будет заполнить анкету онлайн и почему государственные базы данных вряд ли скоро заменят перепись.

Все что вы хотели знать о переписи, но… не знали у кого спросить!

1:23 Чем электронная перепись отличается от бумажной и с каким успехом её проводят в Европе

2:59 Как прошла пробная электронная перепись населения в России в 2018 году

5:17 Сколько переписчиков наймут для переписи-2020 и на чём они будут работать

7:35 Где и как можно будет заполнить анкету переписи онлайн

10:07 Зачем во время электронной переписи будут использовать бумажные анкеты и как GPS поможет нас пересчитать

12:05 Что такое перепись по реестрам и когда в России появится единая база данных всех граждан

13:40 Какую информацию можно узнать о человеке из реестра

15:54 Как будет работать единый реестр населения России и почему он не сможет полностью заменить перепись населения

Подкаст “Перепись. Все точно!” выходит по четвергам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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