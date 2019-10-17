Росгидромет рассказал о квотах на выбросы для заводов в "грязных" городах

"Должны быть учтены 98% выбросов, которые осуществляются на территории города и на его окраинах. Кроме того, учитываются и загородные предприятия, которые оказывают влияние на качество воздуха в городе. У разных городов ситуация будет разной. Для выбранной территории будут проведены сводные расчеты, учитывая все загрязнители. Допустим, согласно расчету получилось, что концентрация в какой-то точке города превышает ПДК, тогда будут предложены меры, как ее уменьшить", - сообщил Чичерин.