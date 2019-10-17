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РИА Новости

Росгидромет рассказал о квотах на выбросы для заводов в "грязных" городах

11:54 17.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗавод
Завод
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Завод. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Ученые определят источники загрязнения в городах-участниках проекта "Чистый воздух", оказывающие наибольшее влияние на здоровье людей, и назначат разные квоты для разных городов и предприятий, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе Главной геофизической лаборатории им. А.И. Воейкова (входит в состав Росгидромета) Сергей Чичерин.
В России в 2019 году стартовал федеральный проект "Чистый воздух", направленный на улучшение качества воздуха в 12 городах, в которых будут запущены пилотные проекты. Росгидромету отведена роль ведущей научной организации, которая представляет варианты снижения выбросов и оценивает результаты проекта.
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"Должны быть учтены 98% выбросов, которые осуществляются на территории города и на его окраинах. Кроме того, учитываются и загородные предприятия, которые оказывают влияние на качество воздуха в городе. У разных городов ситуация будет разной. Для выбранной территории будут проведены сводные расчеты, учитывая все загрязнители. Допустим, согласно расчету получилось, что концентрация в какой-то точке города превышает ПДК, тогда будут предложены меры, как ее уменьшить", - сообщил Чичерин.
Как пояснил ученый, моделирование снижения выбросов от разных источников позволит оценить общую ситуацию с загрязнением в городе.
"Говорить можно о предпринятых действиях, поставленных экспериментах, предположениях. Споры о том, за счет чего снижать до сих пор не утихают. Контрольная точка (первая в 2021 году - ред.) позволит обсудить достижения и, может быть, пересмотреть цели", - уточнил Чичерин.
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