В Харбине открылась выставка живописи российских художников

МОСКВА, 17 окт - Проект "Россия-Китай: главное". В Харбине на этой неделе открылась выставка масляной живописи российских художников, приуроченная семидесятилетию установления китайско-российских дипломатических отношений.
Экспозиция организована управлением культуры и туризма провинции Хэйлунцзян и харбинским Музеем изобразительных искусств. Выставка также посвящена шестилетию инициативы "Один пояс и один путь" и направлена на содействие культурному обмену между странами.
Выставка привлекла много любителей искусства, которые выразили большой интерес к российской живописи и дали высокую оценку мастерству российских художников.