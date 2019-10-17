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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Харбине открылась выставка живописи российских художников

11:53 17.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГород Харбин
Город Харбин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 17 окт - Проект "Россия-Китай: главное". В Харбине на этой неделе открылась выставка масляной живописи российских художников, приуроченная семидесятилетию установления китайско-российских дипломатических отношений.
Экспозиция организована управлением культуры и туризма провинции Хэйлунцзян и харбинским Музеем изобразительных искусств. Выставка также посвящена шестилетию инициативы "Один пояс и один путь" и направлена на содействие культурному обмену между странами.
Выставка привлекла много любителей искусства, которые выразили большой интерес к российской живописи и дали высокую оценку мастерству российских художников.
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
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