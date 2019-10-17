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РИА Новости

Комитет ГД поддержал протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма

11:46 17.10.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции о планах работы в период осенней сессии. 14 сентября 2018
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции о планах работы в период осенней сессии. 14 сентября 2018
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам в четверг рекомендовал нижней палате парламента ратифицировать дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма.
Документом, подписанным 27 июля 2017 года в Страсбурге, в разряд уголовных преступлений относятся деяния, связанные с террористической деятельностью, в том числе по оказанию финансовой и иной помощи выезжающим в другое государство с целью совершения терактов. Одновременно доппротокол предписывает всем государствам, подписавшим Конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма, осуществлять своевременный обмен информацией о подобных фактах.
По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, около 40 стран уже подписали дополнительный протокол, 17 его ратифицировали.
Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании.
1 октября, 12:32РИА Новости
В Госдуму внесли проект о выплатах пострадавшим в борьбе с терроризмом
"Ратификация со стороны России доппротокола станет важным вкладом с общеевропейское сотрудничество по борьбе с мировым злом - международным терроризмом", - сказал Слуцкий.
Комитет предложил вынести вопрос на рассмотрение Госдумы 22 октября.
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Леонид СлуцкийГосдума РФСовет ЕвропыРоссияВ мире
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