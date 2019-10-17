Выставка о покровителях армии и флота откроется в четверг в Петербурге

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Художественная выставка "Небесные покровители Российской Армии и Флота", на которой можно будет узнать историю военно-морских побед и личности флотоводца Федора Ушакова, откроется в четверг в Санкт-Петербурге, сообщили в Русской православной церкви.

"На выставке в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого можно будет увидеть изображения святого апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, святого праведного воина Феодора Ушакова, а также макет иконы "Спас Нерукотворный", которая будет размещена в главном храме Вооруженных сил России", - сообщили в синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Посетив открытые лекции, гости смогут узнать о личности русского флотоводца Федора Ушакова и погрузиться в историю военно-морских побед Российского флота. Будут доступны и мастер-классы от художников декоративно-прикладного искусства.