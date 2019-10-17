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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Выставка о покровителях армии и флота откроется в четверг в Петербурге

11:45 17.10.2019
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© Фото : предоставлено Вадимом Цыгановым Паломническое плавание к мощам Николая-Чудотворца в итальянский Бари
Паломническое плавание к мощам Николая-Чудотворца в итальянский Бари
© Фото : предоставлено Вадимом Цыгановым
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Художественная выставка "Небесные покровители Российской Армии и Флота", на которой можно будет узнать историю военно-морских побед и личности флотоводца Федора Ушакова, откроется в четверг в Санкт-Петербурге, сообщили в Русской православной церкви.
"На выставке в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого можно будет увидеть изображения святого апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, святого праведного воина Феодора Ушакова, а также макет иконы "Спас Нерукотворный", которая будет размещена в главном храме Вооруженных сил России", - сообщили в синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Посетив открытые лекции, гости смогут узнать о личности русского флотоводца Федора Ушакова и погрузиться в историю военно-морских побед Российского флота. Будут доступны и мастер-классы от художников декоративно-прикладного искусства.
Проект "Небесные покровители Российской Армии и Флота" подготовили благотворительный фонд культурных и социально значимых инициатив имени Святого Праведного воина Феодора Ушакова, благотворительный фонд "Достойно есть", Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого при поддержке Русской православной церкви, Минкультуры и Минобороны РФ.
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11 июня, 03:12РИА Новости
ВЦИОМ: армия и флот вызывают гордость у каждого пятого россиянина
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Религия и мировоззрениеНиколай ЧудотворецНовости - Религия и мировоззрениеМоскваРоссияСанкт-Петербургрелигия
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