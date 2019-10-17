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РИА Новости

В Свердловской области три вахтовика погибли в ДТП с грузовиком

11:43 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Три человека, возвращавшихся с вахтовой работы домой в Башкирию, погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление ГИБДД.
Авария, по данным ведомства, произошла в четверг около 6.00 мск на 195 километре автодороги Екатеринбург-Тюмень (район Талицкого ГО). По предварительным данным, водитель автомобиля Renault, двигаясь со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем DAF.
"В результате ДТП на месте происшествия скончались три человека: водитель и два пассажира легкового автомобиля. Водитель грузового автомобиля не пострадал. В ходе выезда на место ДТП сотрудниками ГИБДД установлено, что погибшие трое мужчин двигались с вахты домой в Башкирию", - говорится в сообщении.
Обстоятельства, причины и личности погибших устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.
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Республика БашкортостанСвердловская областьПроисшествия
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