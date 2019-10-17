Патриарх Кирилл прокомментировал признание в мире украинских раскольников

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Признание раскольнической группировки на Украине другими поместными церквами может нарушить всеправославное единство, заявил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии заседания Священного Синода Русской православной церкви.

"Сегодня мы открываем внеочередное, чрезвычайное заседание Синода, посвященное рассмотрению вопросов, которые возникли на общеправославной повестке дня в связи с ситуацией вокруг Украины и Украинской православной церкви, в связи с известными действиями Константинопольского патриархата и в связи с возможными дальнейшими действиями как Константинопольского патриархата, так и других церквей, связанных с признанием раскольнической группировки на Украине. Вы понимаете, что эта тема затрагивает саму суть межцерковных отношений и негативное развитие этой темы может нарушить всеправославное единство", - сказал патриарх.

Он подчеркнул, что решение по всем данным вопросам будет принято "с полной ответственностью за сохранение православного единства и с полной ответственностью перед нашими верующими людьми, перед нашим духовенством, епископатом".

Элладская православная церковь (ЭПЦ) 12 октября 2019 года признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины.

Итоги собора Элладской церкви вызвали неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ. Так, два греческих митрополита - Серафим Кифирский и Антикифирский и Серафим Пирейский – заявили, что Архиерейский собор не принимал решения о признании автокефалии "новой церкви" Украины из-за отсутствия голосования по этому вопросу, несмотря на официальное заявление по его итогам, и назвали решения собора недействительными. Серафим Пирейский заявил также о невозможности предоставления "автокекфалии" раскольникам. В греческой церкви 81 митрополит, из них 69 присутствовали на соборе, а в обсуждении участвовали только 33.