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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл прокомментировал признание в мире украинских раскольников

11:42 17.10.2019 (обновлено: 12:46 17.10.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Признание раскольнической группировки на Украине другими поместными церквами может нарушить всеправославное единство, заявил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии заседания Священного Синода Русской православной церкви.
"Сегодня мы открываем внеочередное, чрезвычайное заседание Синода, посвященное рассмотрению вопросов, которые возникли на общеправославной повестке дня в связи с ситуацией вокруг Украины и Украинской православной церкви, в связи с известными действиями Константинопольского патриархата и в связи с возможными дальнейшими действиями как Константинопольского патриархата, так и других церквей, связанных с признанием раскольнической группировки на Украине. Вы понимаете, что эта тема затрагивает саму суть межцерковных отношений и негативное развитие этой темы может нарушить всеправославное единство", - сказал патриарх.
Он подчеркнул, что решение по всем данным вопросам будет принято "с полной ответственностью за сохранение православного единства и с полной ответственностью перед нашими верующими людьми, перед нашим духовенством, епископатом".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
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РПЦ в четверг даст оценку решению Элладской церкви о признании ПЦУ
Элладская православная церковь (ЭПЦ) 12 октября 2019 года признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины.
Итоги собора Элладской церкви вызвали неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ. Так, два греческих митрополита - Серафим Кифирский и Антикифирский и Серафим Пирейский – заявили, что Архиерейский собор не принимал решения о признании автокефалии "новой церкви" Украины из-за отсутствия голосования по этому вопросу, несмотря на официальное заявление по его итогам, и назвали решения собора недействительными. Серафим Пирейский заявил также о невозможности предоставления "автокекфалии" раскольникам. В греческой церкви 81 митрополит, из них 69 присутствовали на соборе, а в обсуждении участвовали только 33.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)УкраинаВ мире
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
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