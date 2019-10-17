РПЦ в четверг даст оценку решению Элладской церкви о признании ПЦУ

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости, Артем Буденный. Священный синод Русской православной церкви соберется в четверг в Москве под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как ожидается, одной из главных тем станет обсуждение решения Архиерейского собора Элладской церкви о признании "новой церкви" Украины (ПЦУ).

Элладская православная церковь (ЭПЦ) 12 октября 2019 года признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины.

"Оценка последствий этого решения для отношений между Русской православной церковью и Элладской православной церковью будет дана Священным синодом Московского патриархата", - сказал РИА Новости заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Итоги собора Элладской церкви вызвали неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ. Так, два греческих митрополита - Серафим Кифирский и Антикифирский и Серафим Пирейский – заявили, что архиерейский собор не принимал решения о признании автокефалии "новой церкви" Украины из-за отсутствия голосования по этому вопросу, несмотря на официальное заявление по его итогам, и назвали решения собора недействительными. Серафим Пирейский заявил также о невозможности предоставления "автокекфалии" раскольникам. В греческой церкви 81 митрополит, из них 69 присутствовали на соборе, а в обсуждении участвовали только 33. Собор, в частности, ссылался на принятые ранее решения Синода ЭПЦ.

"Непонятно, что было с решением собора (архиереев Элладской православной церкви – ред.) – ведь не было голосования: они только могли высказаться. И высказались в основном люди, крайне враждебно настроенные к Русской православной церкви", - сказал РИА Новости протоиерей Андрей Новиков, настоятель Московского Троицкого храма на Воробьёвых горах, член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, член Синодальной Библейско-Богословской комиссии РПЦ.

Элладская православная церковь (ЭПЦ) - одна из древних христианских церквей: первые общины верующих в Ахаии и Македонии основал апостол Павел. Элладская Церковь получила автокефалию от Константинопольского патриархата в 1850 году. Каноническая территория ЭПЦ — Греция. ЭПЦ — одна из крупнейших поместных православных церквей, состоит из одной архиепископии и 77 митрополий – это, по данным сайта РПЦ, 200 монастырей и около 8 миллионов прихожан. Предстоятель Элладской православной церкви - блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II.