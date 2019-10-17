Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T12:46Z
https://ria.ru/20191017/1559883623.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155635/06/1556350635_0:143:2416:1502_1036x0_80_0_0_873e9f473a22b76fdf385c4fb791696f.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ в четверг даст оценку решению Элладской церкви о признании ПЦУ

10:43 17.10.2019 (обновлено: 12:46 17.10.2019)
377
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости, Артем Буденный. Священный синод Русской православной церкви соберется в четверг в Москве под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как ожидается, одной из главных тем станет обсуждение решения Архиерейского собора Элладской церкви о признании "новой церкви" Украины (ПЦУ).
Элладская православная церковь (ЭПЦ) 12 октября 2019 года признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины.
"Оценка последствий этого решения для отношений между Русской православной церковью и Элладской православной церковью будет дана Священным синодом Московского патриархата", - сказал РИА Новости заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Итоги собора Элладской церкви вызвали неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ. Так, два греческих митрополита - Серафим Кифирский и Антикифирский и Серафим Пирейский – заявили, что архиерейский собор не принимал решения о признании автокефалии "новой церкви" Украины из-за отсутствия голосования по этому вопросу, несмотря на официальное заявление по его итогам, и назвали решения собора недействительными. Серафим Пирейский заявил также о невозможности предоставления "автокекфалии" раскольникам. В греческой церкви 81 митрополит, из них 69 присутствовали на соборе, а в обсуждении участвовали только 33. Собор, в частности, ссылался на принятые ранее решения Синода ЭПЦ.
"Непонятно, что было с решением собора (архиереев Элладской православной церкви – ред.) – ведь не было голосования: они только могли высказаться. И высказались в основном люди, крайне враждебно настроенные к Русской православной церкви", - сказал РИА Новости протоиерей Андрей Новиков, настоятель Московского Троицкого храма на Воробьёвых горах, член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, член Синодальной Библейско-Богословской комиссии РПЦ.
Элладская православная церковь (ЭПЦ) - одна из древних христианских церквей: первые общины верующих в Ахаии и Македонии основал апостол Павел. Элладская Церковь получила автокефалию от Константинопольского патриархата в 1850 году. Каноническая территория ЭПЦ — Греция. ЭПЦ — одна из крупнейших поместных православных церквей, состоит из одной архиепископии и 77 митрополий – это, по данным сайта РПЦ, 200 монастырей и около 8 миллионов прихожан. Предстоятель Элладской православной церкви - блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя.
Софийский собор в Киеве
Вчера, 10:18Религия и мировоззрение
Синод Греческой церкви подтвердил решение собора по автокефалии ПЦУ
922001
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеНиколай БалашовРусская православная церковьМоскваГрецияУкраинарелигияВ мире
Рекомендуем
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл прокомментировал признание в мире украинских раскольников
РИА
Новости
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
Синод РПЦ опроверг сообщения о признании Элладской церковью ПЦУ
Служба в соборе
РПЦ не будет поминать архиепископа Иеронима, если он признает раскольников
Мемориал холокоста в Литве
В Москве вспомнят о нидерландцах, спасавших евреев от нацизма
Лента
новостей
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
РПЦ сохранит связь с клириками ЭПЦ, не признавшими украинских раскольников
Патриарх Константинопольский Варфоломей
Синод РПЦ возложил ответственность на Варфоломея за углубление раскола
Купола
Источник сообщил о неофициальных переговорах РПЦ и Элладской церкви
Флаг Китая
Пекин выразил США протест из-за новых требований к китайским дипломатам
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции о планах работы в период осенней сессии. 14 сентября 2018
Комитет ГД поддержал протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
Заместитель Министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин
ЕСПЧ обратился к Киеву из-за попадания Гальперина в базу "Миротворца"
Софийский собор в Киеве
Синод Греческой церкви подтвердил решение собора по автокефалии ПЦУ
Паломническое плавание к мощам Николая-Чудотворца в итальянский Бари
Выставка о покровителях армии и флота откроется в четверг в Петербурге
Баннер компании Роснефть
Роснефть приостановила работы на блоке 8 в Иракском Курдистане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:21Европарламент готов оперативно рассмотреть обновленное соглашение по Brexit
18:19Эксперт назвала условие для принятия британским парламентом сделки с ЕС
18:17В Египте надеются, что решение по чартерам будет принято в ближайшее время
18:16Пушков оценил жест Эрдогана, якобы выбросившего письмо Трампа
18:14На встрече Путина с выпускниками ВГИКа решили вопрос о будущем ректора
18:13Рада создала комиссию по расследованию деятельности ряда украинских каналов
18:09В Раде создали комиссию по восстановлению суверенитета Украины
18:09Путин попросил ректора ВГИК "раскошелиться на суточные" преподавателям
18:07Главред RT France заявила о дискриминации со стороны французских властей
18:06Путин пообещал подумать о бесплатном втором высшем для будущих режиссеров
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП надеются, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
Лента новостейМолния