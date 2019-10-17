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РИА Новости

Пекин выразил США протест из-за новых требований к китайским дипломатам

11:41 17.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Китая
Флаг Китая
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 17 окт – РИА Новости. Пекин в четверг выразил Вашингтону протест и сделал представление в связи с новыми требованиями к китайским дипломатам, работающим в США, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Госдепартамент США с 16 октября ввел новые требования в отношении дипломатов посольства и консульств КНР в Штатах, согласно которым они должны заранее уведомлять американское внешнеполитическое ведомство об их официальных визитах к представителям властей, вузов и исследовательских институтов. Отмечалось, что это действие должно стимулировать китайские власти предоставить американским дипломатам большую свободу передвижения в Китае.
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"Госдепартамент США выдвинул дополнительные требования к работающим в США китайским дипломатам при выполнении их обычных обязанностей, Китай в связи с этим выразил протест и уже сделал американской стороне строгое представление", - заявил Гэн Шуан.
Он подчеркнул, что заявления США о том, что Китай ограничивает действия американских дипломатов, работающих в КНР, не имеют под собой никаких оснований.
"Китай настаивает на том, чтобы США исправили свои ошибки, отменили соответствующее решение, предоставили необходимые условия и поддержку китайским дипломатам в их работе на территории Штатов, вместо того, чтобы создавать препятствия", - указал он.
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