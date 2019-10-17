Пекин выразил США протест из-за новых требований к китайским дипломатам

ПЕКИН, 17 окт – РИА Новости. Пекин в четверг выразил Вашингтону протест и сделал представление в связи с новыми требованиями к китайским дипломатам, работающим в США, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Госдепартамент США с 16 октября ввел новые требования в отношении дипломатов посольства и консульств КНР в Штатах, согласно которым они должны заранее уведомлять американское внешнеполитическое ведомство об их официальных визитах к представителям властей, вузов и исследовательских институтов. Отмечалось, что это действие должно стимулировать китайские власти предоставить американским дипломатам большую свободу передвижения в Китае.

"Госдепартамент США выдвинул дополнительные требования к работающим в США китайским дипломатам при выполнении их обычных обязанностей, Китай в связи с этим выразил протест и уже сделал американской стороне строгое представление", - заявил Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что заявления США о том, что Китай ограничивает действия американских дипломатов, работающих в КНР, не имеют под собой никаких оснований.