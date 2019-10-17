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РИА Новости

Минсельхоз изменит программы аграрных вузов для привлечения молодежи

11:39 17.10.2019 (обновлено: 12:08 17.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСтуденты на занятиях в Южно-Уральском государственном аграрном университете в Челябинске
Студенты на занятиях в Южно-Уральском государственном аграрном университете в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 17 окт – РИА Новости. Минсельхоз РФ планирует в ближайший год для привлечения молодежи изменить программы обучения в аграрных вузах, убрав устаревшие специальности и добавив новые с акцентом на современные технологии, сообщила в четверг в Новосибирске замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"Мы сейчас реформируем нашу систему аграрных вузов. Мы смотрим на программу, потому что программа, которая у нас есть сейчас в аграрных вузах она такая… неинтересная. Мы сейчас согласовываем это с Минобром для того, чтобы программу изменить и сделать специальности, которые привлекут молодых людей", - сказала она.
Замминистра считает, что современные аграрные вузы должны обучать современным технологиям, которые приходят в агропромышленный комплекс быстрее, чем в какие либо другие отрасли экономики.
"Наш план в течение года… поменять программу обучения и заменить ряд специальностей, которых сейчас объективно уже нет. Мы будем от них избавляться. И ввести те специальности, которые сейчас есть в других институтах, но почему-то нет у нас, хотя они нужны именно нашей отрасли", - сказала она.
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Лут признала, что молодежи интересно "там, где интересно и там, где есть деньги". В этом, по ее словам, и была идея создания государственной программы комплексного развития сельских территорий.
"У нас с вами отрасль технологически развивающаяся. Внедряется очень много новых вещей, и у нас нет сомнений, что молодежи это будет интересно, потому что это реально прикольная для молодежи отрасль, интересная. Развиваются темы с автопилотными комбайнами, и через два года у нас будет очень много такой техники. Росагролизинг, например, начал сейчас смотреть на беспилотную технику, которой можно просто управлять джойстиком с кнопочками", - сказала чиновница.
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По ее словам, программа развития сельских территорий была придумана для того, чтобы люди оставались жить в селах, и им не надо было бы ехать в города. "Надеюсь, 2020 год будет показательным… Надеюсь, что сможем что-то позитивное показать и дальше будем работать над тем, чтобы молодежи было интересно", - добавила она.
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Навигатор абитуриентаМинистерство сельского хозяйства РФРоссияОбразование - Общество
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