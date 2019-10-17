В Приморье зарегистрировали вспышку АЧС

ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Подтвержден еще один очаг вируса африканской чумы свиней в Ханкайском районе Приморья, сообщает управление Россельхознадзора по региону.

"Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 17 октября 2019 года подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории пади Трофимова, село Комиссарово Ханкайского района. В одной из двух проб патологического материала, отобранного от двух трупов диких кабанов, обнаружена ДНК вируса АЧС", - говорится в сообщении.

Ранее специалисты информировали, что в пяти районах Приморья - Пограничном, Красноармейском, Дальнереченском, Ханкайском и Надеждинском, а также в Дальнереченске и Лесозаводском городском округе зарегистрировано 19 очагов африканской чумы свиней, из них в девяти очагах сняты ограничительные мероприятия, введенные по АЧС.