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РИА Новости

В Приморье зарегистрировали вспышку АЧС

11:36 17.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСвиньи
Свиньи
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Свиньи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Подтвержден еще один очаг вируса африканской чумы свиней в Ханкайском районе Приморья, сообщает управление Россельхознадзора по региону.
"Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 17 октября 2019 года подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории пади Трофимова, село Комиссарово Ханкайского района. В одной из двух проб патологического материала, отобранного от двух трупов диких кабанов, обнаружена ДНК вируса АЧС", - говорится в сообщении.
Свинья
8 октября, 04:21РИА Новости
В Еврейской автономной области зафиксировали десять очагов АЧС
Ранее специалисты информировали, что в пяти районах Приморья - Пограничном, Красноармейском, Дальнереченском, Ханкайском и Надеждинском, а также в Дальнереченске и Лесозаводском городском округе зарегистрировано 19 очагов африканской чумы свиней, из них в девяти очагах сняты ограничительные мероприятия, введенные по АЧС.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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ПриморьеРоссельхознадзорДальнереченскХанкайский районПроисшествия
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