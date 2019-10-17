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РИА Новости
Война в Сирии

Роснефть приостановила работы на блоке 8 в Иракском Курдистане

11:33 17.10.2019 (обновлено: 11:45 17.10.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "НК Роснефть" / Перейти в фотобанкБаннер компании "Роснефть"
Баннер компании Роснефть
© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "НК Роснефть"
Перейти в фотобанк
Баннер компании "Роснефть". Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. "Роснефть" приостановила работу на блоке 8 в Иракском Курдистане из-за его близости к сирийской границе, возобновит ее, когда это будет безопасно, сообщил журналистам первый вице-президент компании Эрик Лирон в кулуарах V конференции "Технологии в области разведки и добычи ПАО "НК "Роснефть".
"Никаких изменений в планах по Курдистану у нас нет. Единственное, что может быть некоторым сдерживающим фактором - это близость границы с Сирией", - сказал Лирон.
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"На блоке 11 мы как добывали, так и планируем добывать... На блоке 8, так как он находится ближе к границе, то тут было принято решение чуть-чуть приостановить работу, до тех пор пока не будет обеспечена 100% безопасность наших сотрудников", - заявил топ-менеджер "Роснефти".
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииИракский КурдистанРоснефтьЭкономика
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