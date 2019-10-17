Роспотребнадзор зафиксировал групповые очаги кори в медучреждениях

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор фиксирует групповые очаги кори в медицинских учреждениях, причиной вспышки зачастую являются сами медики, которые не поставили прививку или предоставили фальсифицированные данные о прохождении вакцинации, заявила начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.

"Мы регистрируем групповые очаги кори в медицинских организациях, зачастую сами медики являются источниками и сами медики не привиты, но в отдельных случаях мы имеем и фальсификацию данных о сделанных прививках медицинским работником", - сказала Ежлова на научно-практической конференции "Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы".

Она уточнила, что в прошлом году заболеваемость корью в России составляла 17 случаев на миллион населения, в этом году показатель заболеваемости немного выше.

При этом, если сравнивать с другими европейскими странами, то в 2018 году на Украине, в Сербии, Грузии и Албании показатель заболеваемости составлял от 500 до 1200 случаев на миллион, отметила Ежлова.