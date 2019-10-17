В ГИБДД рассказали о повышении скорости движения на автострадах

По словам Черникова, эти изменения не приведут к росту числа ДТП.

"Это абсолютно правильное решение, мы его поддерживаем, здесь созданы все безопасные и комфортные условия", — сказал он.

В июне стало известно, что научно-исследовательский институт Минтранса создал проект нового ГОСТа, который будет регулировать участки трасс с повышенным скоростным лимитом. Так, максимальную разрешенную скорость могут увеличить со 110 до 130 километров в час.