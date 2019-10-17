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РИА Новости

В ГИБДД рассказали о повышении скорости движения на автострадах

11:29 17.10.2019 (обновлено: 12:54 17.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПлатный участок автомобильной дороги М-4 "Дон"
Платный участок автомобильной дороги М-4 Дон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Платный участок автомобильной дороги М-4 "Дон". Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Cкорость движения на платных дорогах поднимут до 130 километров в час, заявил глава ГИБДД Михаил Черников, выступая на международной выставке "Дорога-2019" в Екатеринбурге. Об этом сообщает Autonews.
По словам Черникова, эти изменения не приведут к росту числа ДТП.

"Это абсолютно правильное решение, мы его поддерживаем, здесь созданы все безопасные и комфортные условия", — сказал он.

В июне стало известно, что научно-исследовательский институт Минтранса создал проект нового ГОСТа, который будет регулировать участки трасс с повышенным скоростным лимитом. Так, максимальную разрешенную скорость могут увеличить со 110 до 130 километров в час.
Устройство для контроля скорости автомобилей Кордон.Про
Вчера, 22:25РИА Новости
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
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Михаил ЧерниковАвтоРоссияОбщество
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