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РИА Новости

Застрявшая с больным ребенком в Китае россиянка вылетела на родину

11:25 17.10.2019 (обновлено: 11:45 17.10.2019)
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© AP Photo / Mark SchiefelbeinСотрудники службы безопасности в международном аэропорту Пекина, КНР
Сотрудники службы безопасности в международном аэропорту Пекина, КНР
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Сотрудники службы безопасности в международном аэропорту Пекина, КНР. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россиянка Ирина Казакова, которая ранее столкнулась с многочисленными трудностями при попытке покинуть Китай вместе с тяжело болеющим ребенком, в четверг улетела в Россию, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Ранее на сайте Change.org появилась петиция от имени жительницы Пензы Ирины Казаковой. Женщина написала, что застряла с тяжелобольным ребенком в аэропорту Пекина. По ее словам, они опоздали на свой стыковочный рейс, так как задержались с выгрузкой ребенка. Кроме того, выяснилось, что у женщины истекла виза, и сейчас она находится в Китае нелегально. Новые билеты Казакова купила на 17 октября, но она высказывала опасения, что столкнется с проблемами и штрафом при вылете из Китая.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Вчера, 22:40РИА Новости
Кузнецова поможет россиянке с больным ребенком вернуться из Пекина в Россию
Представитель аппарата детского омбудсмена связался по телефону с Казаковой, а также с генконсульством России в Пекине.
"Она улетела. В аэропорту Пекина помогли с переводчиком (от Генконсульства), решены все вопросы с миграционной службой. Никаких штрафов и иных ограничений нет", - сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.
На петицию Казаковой на сайте Change.org обратили внимание более 39 тысяч пользователей.
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