Застрявшая с больным ребенком в Китае россиянка вылетела на родину

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россиянка Ирина Казакова, которая ранее столкнулась с многочисленными трудностями при попытке покинуть Китай вместе с тяжело болеющим ребенком, в четверг улетела в Россию, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Ранее на сайте Change.org появилась петиция от имени жительницы Пензы Ирины Казаковой. Женщина написала, что застряла с тяжелобольным ребенком в аэропорту Пекина. По ее словам, они опоздали на свой стыковочный рейс, так как задержались с выгрузкой ребенка. Кроме того, выяснилось, что у женщины истекла виза, и сейчас она находится в Китае нелегально. Новые билеты Казакова купила на 17 октября, но она высказывала опасения, что столкнется с проблемами и штрафом при вылете из Китая.

Представитель аппарата детского омбудсмена связался по телефону с Казаковой, а также с генконсульством России в Пекине.

"Она улетела. В аэропорту Пекина помогли с переводчиком (от Генконсульства), решены все вопросы с миграционной службой. Никаких штрафов и иных ограничений нет", - сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.