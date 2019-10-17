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РИА Новости

Эксперт прокомментировал инцидент с американскими дипломатами

11:25 17.10.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанк Северодвинск
 Северодвинск
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Северодвинск. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Инцидент с дипломатами США, снятыми с поезда в Северодвинске, - пример типичной американской разведывательной практики, считает чрезвычайный и полномочный посол, профессор МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Евгений Астахов.
Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения. Пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс позже сообщила РИА Новости, что американские дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки. В российском МИД уверяют, что дипломаты уведомили Минобороны РФ о поездке, но сообщили о намерениях посетить только Архангельск.
Вид на Северодвинск
10:56РИА Новости
Архангельские власти прокомментировали инцидент с американскими дипломатами
"В США 17 разведывательных служб, нигде этого нет. Есть специальная служба госдепартамента и так далее. Другими словами, кто поехал – безусловно, это разведработники, безусловно им нужно было получить информацию, возможность делать снимки и прочее, может быть, со своими "кротами" встретиться, все это возможно", - считает эксперт.
Астахов отметил, что не владеет точной информацией о ситуации, но может предположить, что задержанные американцы являются не кадровыми дипломатами, а сотрудниками разведывательных служб, которые работают под прикрытием в посольстве США, и им нужно было получить информацию о российских разработках.
Он отметил, что это "типичная американская практика".
В мэрии Архангельска и в пресс-службе регионального УМВД РИА Новости отказались прокомментировать, уведомляли ли дипломаты США местные власти о своей поездке.
Здание Министерства иностранных дел РФ
10:39РИА Новости
МИД направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
67153271
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Инцидент с американскими дипломатами в СеверодвинскеУМВДГосударственный департамент СШАРоссияСШАВ мире
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