Лавров обсудил с белорусским коллегой взаимодействие Москвы и Минска

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре в четверг с белорусским коллегой Владимиром Макеем обсудил взаимодействие ведомств двух стран, международные и региональные вопросы, сообщил МИД РФ.
"Обсуждались актуальные вопросы взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран и график ближайших контактов. Затрагивались также международные и региональные сюжеты, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении министерства.
Как отмечает МИД РФ, беседа состоялась по инициативе белорусской стороны.