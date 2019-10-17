Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T11:24Z
https://ria.ru/20191017/1559882623.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155930/61/1559306104_0:134:2769:1692_1036x0_80_0_0_fc44e5b730c69d8f137da899d5e556f2.jpg
РИА Новости
Союзное государство

Лавров обсудил с белорусским коллегой взаимодействие Москвы и Минска

11:24 17.10.2019
132
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре в четверг с белорусским коллегой Владимиром Макеем обсудил взаимодействие ведомств двух стран, международные и региональные вопросы, сообщил МИД РФ.
"Обсуждались актуальные вопросы взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран и график ближайших контактов. Затрагивались также международные и региональные сюжеты, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении министерства.
Как отмечает МИД РФ, беседа состоялась по инициативе белорусской стороны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
13 сентября, 00:34Союзное государство
Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
620000
Обсудить 0
Союзное государствоВладимир МакейСергей ЛавровМИД РФБелоруссияРоссияПолитика
Рекомендуем
Здание министерства иностранных дел РФ
Москва надеется подписать с Минском соглашение о признании виз в этом году
РИА
Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал россиян не смотреть на белорусов как на врагов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Россия — это идеология, которую из него "не выбить"
Здание Государственной Думы в Москве
Путин предложил отозвать заявления о комиссии в рамках Женевских конвенций
Лента
новостей
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Роли России и Ирана в Сирии усилились после ухода США, заявила Меркель
Дмитрий Мезенцев
Посол России открыл православную книжную выставку в Минске
Вид на Северодвинск
Эксперт назвал поездку американских дипломатов "откровенной провокацией"
Последствия обстрела в поселке Ясное Донецкой области
Силовики за сутки 24 раза нарушили перемирие, заявили в ДНР
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл прокомментировал признание в мире украинских раскольников
Американская актриса Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон установила рекорд по приросту подписчиков в Instagram
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
В МИД Белоруссии назвали венцом интеграции создании единого ЦБ с Россией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров посетит Норвегию 25 октября
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Лукашенко наградили знаком "Почетный пограничник СНГ"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:09Путин попросил ректора ВГИК "раскошелиться на суточные" преподавателям
18:07Главред RT France заявила о дискриминации со стороны французских властей
18:06Путин пообещал подумать о бесплатном втором высшем для будущих режиссеров
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП наедятся, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
17:48Против министра спорта Ставрополья возбудили дело о превышении полномочий
17:41Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей
17:41Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
17:41Во Владивостоке два человека погибли в ДТП
17:38Глава МВФ рассказала об ожиданиях от торговой сделки США и Китая
17:34На северо-западе Москвы прервано движение троллейбусов
Лента новостейМолния