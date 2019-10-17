В комитете ГД поддержали проект о горячем питании младшеклассников

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о горячем питании в школах для учащихся младших классов.

Законопроект об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов был внесен в Госдуму 20 сентября, авторами инициативы стали спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций.

"Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Авторы инициативы подчеркивают, что обеспечение горячим питанием в образовательных организациях направлено "на реализацию права обучающихся на получение пищевой продукции, обеспечивающей физиологические потребности детского организма в пищевых веществах, и вкладом в формирование культуры здорового питания обучающихся".

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина, отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в нижней палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.