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РИА Новости

В комитете ГД поддержали проект о горячем питании младшеклассников

11:21 17.10.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкШкольная столовая
Школьная столовая
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Школьная столовая. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о горячем питании в школах для учащихся младших классов.
Законопроект об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов был внесен в Госдуму 20 сентября, авторами инициативы стали спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций.
"Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения", - отмечается в пояснительной записке к документу.
Авторы инициативы подчеркивают, что обеспечение горячим питанием в образовательных организациях направлено "на реализацию права обучающихся на получение пищевой продукции, обеспечивающей физиологические потребности детского организма в пищевых веществах, и вкладом в формирование культуры здорового питания обучающихся".
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В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина, отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в нижней палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.
В мае Володин призывал ускорить внесение в Госдуму проекта о горячем питании для школьников.
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Дмитрий МедведевВалентина МатвиенкоГосдума РФВячеслав ВолодинМоскваОбщество
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