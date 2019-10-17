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РИА Новости

Прокуратура начала проверку после гибели школьницы в Новосибирске

11:20 17.10.2019
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© Фото : паблик "На ОбьГЭСе"Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
© Фото : паблик "На ОбьГЭСе"
НОВОСИБИРСК, 17 окт – РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области организовала проверку после гибели десятиклассницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой в школе, сообщает в четверг ведомство.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что 15-летняя ученица десятого класса школы в Новосибирске, предположительно, покончила жизнь самоубийством в туалете учебного заведения. СК по факту смерти девочки возбудил уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются условия жизни несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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"Прокуратура Советского района Новосибирска организовала проверку исполнения законодательства об образовании и об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в связи с обнаружением тела ученицы 10 класса в школе №112 Новосибирска. По предварительным данным, несовершеннолетняя покончила жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.
Прокуратура оценит действия руководства школы и органов системы профилактики по соблюдению законодательства об образовании, семейного законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.
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