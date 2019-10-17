Прокуратура начала проверку после гибели школьницы в Новосибирске

Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы

© Фото : паблик "На ОбьГЭСе" Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы

НОВОСИБИРСК, 17 окт – РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области организовала проверку после гибели десятиклассницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой в школе, сообщает в четверг ведомство.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что 15-летняя ученица десятого класса школы в Новосибирске, предположительно, покончила жизнь самоубийством в туалете учебного заведения. СК по факту смерти девочки возбудил уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются условия жизни несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Прокуратура Советского района Новосибирска организовала проверку исполнения законодательства об образовании и об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в связи с обнаружением тела ученицы 10 класса в школе №112 Новосибирска. По предварительным данным, несовершеннолетняя покончила жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.