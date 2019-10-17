Новосибирскую школу проверят после инцидента с гибелью старшеклассницы

НОВОСИБИРСК, 17 окт – РИА Новости. Минобразования Новосибирской области проанализирует организацию воспитательной работы в школе Новосибирска после гибели десятиклассницы, говорится в комментарии министерства на запрос РИА Новости.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что пятнадцатилетняя ученица десятого класса школы в Новосибирске, предположительно, покончила жизнь самоубийством в туалете учебного заведения. СК по факту смерти девочки возбудил уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются условия жизни несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Министерство образования Новосибирской области окажет необходимое содействие следственным органам и проанализирует всю информацию по результатам расследования, запросит соответствующую информацию у мэрии Новосибирска и обратит внимание всех муниципалитетов на важность своевременной психологической работы с несовершеннолетними", - сообщили в министерстве.

Там отметили, что "будет проанализирована организация воспитательной работы в МБОУ средняя общеобразовательная школа №112".