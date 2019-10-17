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РИА Новости

Новосибирскую школу проверят после инцидента с гибелью старшеклассницы

11:14 17.10.2019 (обновлено: 11:16 17.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПарты
Парты
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 17 окт – РИА Новости. Минобразования Новосибирской области проанализирует организацию воспитательной работы в школе Новосибирска после гибели десятиклассницы, говорится в комментарии министерства на запрос РИА Новости.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что пятнадцатилетняя ученица десятого класса школы в Новосибирске, предположительно, покончила жизнь самоубийством в туалете учебного заведения. СК по факту смерти девочки возбудил уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются условия жизни несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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10:45РИА Новости
Омбудсмен взяла под контроль инцидент с гибелью школьницы в Новосибирске
"Министерство образования Новосибирской области окажет необходимое содействие следственным органам и проанализирует всю информацию по результатам расследования, запросит соответствующую информацию у мэрии Новосибирска и обратит внимание всех муниципалитетов на важность своевременной психологической работы с несовершеннолетними", - сообщили в министерстве.
Там отметили, что "будет проанализирована организация воспитательной работы в МБОУ средняя общеобразовательная школа №112".
Ранее сообщалось, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть направил специальную комиссию для установления причин трагического происшествия. Ход расследования инцидента взяла под контроль и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.
Новосибирск
10:19РИА Новости
Мэр Новосибирска направил спецкомиссию в школу, где нашли тело ученицы
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