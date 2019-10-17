Москва надеется подписать с Минском соглашение о признании виз в этом году

"Оно готово уже достаточно длительное время и планировалось к подписанию еще в ходе визита (премьер-министра РФ) Дмитрия Анатольевича Медведева в Минск. Мы слышим от белорусской стороны заверения в том, что никаких проблем с точки зрения текста и препятствий для его подписания нет, но в то же время дата пока не назначается. Хотя хочу подчеркнуть, что оно взаимовыгодное", - сказал он.