Москва надеется подписать с Минском соглашение о признании виз в этом году

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании виз готово, РФ надеется подписать его до конца года, заявил журналистам статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
"Оно готово уже достаточно длительное время и планировалось к подписанию еще в ходе визита (премьер-министра РФ) Дмитрия Анатольевича Медведева в Минск. Мы слышим от белорусской стороны заверения в том, что никаких проблем с точки зрения текста и препятствий для его подписания нет, но в то же время дата пока не назначается. Хотя хочу подчеркнуть, что оно взаимовыгодное", - сказал он.
Иванов подчеркнул, что текст соглашения согласован и одобрен обеими сторонами.
"Вопрос, как говорят наши белорусские коллеги, во времени, они определяются с датами подписания. Все затягивается. Мы надеемся (до конца года подписать - ред.)", - сказал он.