Путин предложил отозвать заявления о комиссии в рамках Женевских конвенций

"Комиссия с 1991 года фактически не выполняет своих функций. Российского представителя в ее составе нет. При этом Российская Федерация уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос. С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным", - отмечается в документе.