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РИА Новости

Путин предложил отозвать заявления о комиссии в рамках Женевских конвенций

11:11 17.10.2019 (обновлено: 11:13 17.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
В пояснительной записке отмечается, что на основании статьи 90 Протокола I учреждена международная комиссия, в компетенцию которой входят расследование предполагаемых нарушений гуманитарного права в рамках международного вооруженного конфликта, содействие в восстановлении уважительного отношения к Женевским конвенциям.
"Комиссия с 1991 года фактически не выполняет своих функций. Российского представителя в ее составе нет. При этом Российская Федерация уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос. С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным", - отмечается в документе.
Также подчеркивается, что в нынешней международной обстановке "риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают".
Правительство РФ поддержало проект данного федерального закона.
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