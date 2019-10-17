Эксперт назвал поездку американских дипломатов "откровенной провокацией"

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Трое американских дипломатов, которых задержали в Северодвинске в поезде из Нёноксы, могли проверять бдительность российских спецслужб, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.

Пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс позже сообщила РИА Новости, что американские дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки. В российском МИД уверяют, что дипломаты уведомили Минобороны РФ о поездке, но сообщили о намерениях посетить только Архангельск.

"Скорее всего, это "проверка на вшивость" нашей системы. Дело в том, что дипломаты обязаны перемещаться по территории Российской Федерации в строго установленном порядке, придерживаясь согласованных с министерством иностранных дел маршрутов", - рассказал Михайлов.

"В данном случае они, скорее всего, умышленно уклонились от этого маршрута и, естественно, были задержаны и возвращены назад", - добавил ветеран ФСБ.