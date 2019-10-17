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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Китайские студенты будут изучать в Якутии национальные виды спорта

11:07 17.10.2019
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© Fotolia / xixinxingГруппа китайских студентов в кампусе
Группа китайских студентов в кампусе
© Fotolia / xixinxing
МОСКВА, 17 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Восемь студентов из Китая прибыли на обучение в Северо-Восточный Федеральный университет. Китайские студенты будут обучаться на кафедре рестлинга и национальных видов спорта Института физической культуры и спорта, - передает телеканал "Якутия 24".
Китайские студенты пока не владеют русским языком на достаточном уровне. Преподаватели по плану обучат их этому за два года. По окончанию учебы студенты получат диплом бакалавра.
"Мы заключили договоры с Сербией, Китаем, и другими странами. И оттуда к нам начали понемножку приезжать студенты. Все условия для иностранных студентов для иностранных студентов у нас созданы", – рассказал директор института физической культуры и спорта СВФУ Дмитрий Платонов.
Отмечается, что обучение иностранных студентов будет идти по плану, который утвержден министерством образования России.
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Дмитрий Платонов
Россия-Китай: ГлавноеКитайЯкутия
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