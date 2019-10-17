Китайские студенты будут изучать в Якутии национальные виды спорта

МОСКВА, 17 окт - . Восемь студентов из Китая прибыли на обучение в Северо-Восточный Федеральный университет. Китайские студенты будут обучаться на кафедре рестлинга и национальных видов спорта Института физической культуры и спорта, - передает телеканал "Якутия 24". " Проект "Россия-Китай: главное . Восемь студентов из Китая прибыли на обучение в Северо-Восточный Федеральный университет. Китайские студенты будут обучаться на кафедре рестлинга и национальных видов спорта Института физической культуры и спорта, - передает телеканал "Якутия 24".

Китайские студенты пока не владеют русским языком на достаточном уровне. Преподаватели по плану обучат их этому за два года. По окончанию учебы студенты получат диплом бакалавра.

"Мы заключили договоры с Сербией, Китаем, и другими странами. И оттуда к нам начали понемножку приезжать студенты. Все условия для иностранных студентов для иностранных студентов у нас созданы", – рассказал директор института физической культуры и спорта СВФУ Дмитрий Платонов.