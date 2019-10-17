Архангельские власти прокомментировали инцидент с американскими дипломатами

МУРМАНСК, 17 окт – РИА Новости. Мероприятия с участием американских дипломатов в последнее время в правительстве Архангельской области проводить не планировалось, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Архангельской области Артем Ботыгин.

"Насколько я знаю, никаких мероприятий с участием американских дипломатов в правительстве Архангельской области запланировано не было", - сказал Ботыгин.

Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения. Пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс позже сообщила РИА Новости, что американские дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки.

Министерство иностранных дел РФ подтверждает, что американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, были в официальной поездке. Они уведомили Минобороны РФ о своих планах, но заявляли о планах посетить Архангельск, сообщили РИА Новости в МИД РФ.