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РИА Новости

Архангельские власти прокомментировали инцидент с американскими дипломатами

10:56 17.10.2019
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CC BY 3.0 / Игорь Феденко / Вид на Северодвинск
Вид на Северодвинск
CC BY 3.0 / Игорь Феденко /
МУРМАНСК, 17 окт – РИА Новости. Мероприятия с участием американских дипломатов в последнее время в правительстве Архангельской области проводить не планировалось, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Архангельской области Артем Ботыгин.
"Насколько я знаю, никаких мероприятий с участием американских дипломатов в правительстве Архангельской области запланировано не было", - сказал Ботыгин.
Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения. Пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс позже сообщила РИА Новости, что американские дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки.
Министерство иностранных дел РФ подтверждает, что американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, были в официальной поездке. Они уведомили Минобороны РФ о своих планах, но заявляли о планах посетить Архангельск, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
В мэрии Архангельска и в пресс-службе регионального УМВД РИА Новости отказались прокомментировать, уведомляли ли дипломаты США местные власти о своей поездке.
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"Видимо, заблудились". В МИД рассказали о поездке американских дипломатов
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Инцидент с американскими дипломатами в СеверодвинскеУМВДМИД РФАрхангельскСШАВ мире
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