Обвиняемый по делу о беспорядках Губайдулин покинул Россию

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Айдар Губайдулин, обвиняемый в насилии против представителя власти на несанкционированной акции 27 июля в Москве, находится за рубежом, несмотря на подписку о невыезде. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Максим Пашков.

По словам собеседника агентства, его подзащитный не назвал мотивы своего поступка и страну, в которую он уехал. Сейчас Пашков находится у следователя.

Мещанский суд Москвы 18 сентября освободил Губайдулина под подписку о невыезде. Ранее его обвиняли по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".

На этой неделе молодому человеку предъявили новое обвинение — в том, что он бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского.

Незаконные протестные акции в Москве

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля.

На них полиция задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Против части из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на росгвардейцев.