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РИА Новости

Обвиняемый по делу о беспорядках Губайдулин покинул Россию

10:55 17.10.2019 (обновлено: 13:36 17.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАйдар Губайдуллин на заседании Басманного суда города Москвы
Айдар Губайдуллин на заседании Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Айдар Губайдулин, обвиняемый в насилии против представителя власти на несанкционированной акции 27 июля в Москве, находится за рубежом, несмотря на подписку о невыезде. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Максим Пашков.
По словам собеседника агентства, его подзащитный не назвал мотивы своего поступка и страну, в которую он уехал. Сейчас Пашков находится у следователя.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
24 сентября, 12:56РИА Новости
Песков заявил, что в полицию нельзя бросать даже пластиковый стаканчик
Мещанский суд Москвы 18 сентября освободил Губайдулина под подписку о невыезде. Ранее его обвиняли по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".
На этой неделе молодому человеку предъявили новое обвинение — в том, что он бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского.

Незаконные протестные акции в Москве

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля.
На них полиция задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Против части из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на росгвардейцев.
Некоторых фигурантов осудили, с других обвинения сняли.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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Айдар ГубайдулинРоссияМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
вот она суть наших либералов. запахло жареным - нафиг с пляжа.. )))
17 октября, 11:18
wwiking7000
198700044
Страшно революционеру......
17 октября, 11:33
Арсений Понфиленко
1214800031
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