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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Экспорт китайских игрушек за восемь месяцев вырос на 16,7%

11:29 17.10.2019
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© simevМама с сыном в магазине игрушек
Мама с сыном в магазине игрушек
© simev
МОСКВА, 17 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Китай c января по август текущего года экспортировал игрушек на сумму 31,5 миллиарда долларов, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Это значительно превышает общий показатель роста экспорта Китая в 6,1%. Об этом 16 октября сообщила Китайская ассоциация игрушек и детских товаров в преддверии открытия 18-й Китайской международной выставки игрушек и образовательного оборудования China Kids Expo в Шанхае.
В мероприятии участвуют предприятия из 30 стран мира, Китай представлен фабриками из 20 основных районов производства игрушек в КНР. На выставке подчеркнуто, что сегодня китайская игрушка уже перестала быть синонимом трудоемкого товара: теперь она является технологичным носителем культуры и инноваций, носящим марку "Сделано в Китае".
Китайская международная выставка игрушек и образовательного оборудования является крупнейшим профильным мероприятием в Азии. В этом году на ней представлено более 10 тысяч новых товаров.
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