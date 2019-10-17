Экспорт китайских игрушек за восемь месяцев вырос на 16,7%

МОСКВА, 17 окт - . Китай c января по август текущего года экспортировал игрушек на сумму 31,5 миллиарда долларов, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. " Проект "Россия-Китай: главное . Китай c января по август текущего года экспортировал игрушек на сумму 31,5 миллиарда долларов, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Это значительно превышает общий показатель роста экспорта Китая в 6,1%. Об этом 16 октября сообщила Китайская ассоциация игрушек и детских товаров в преддверии открытия 18-й Китайской международной выставки игрушек и образовательного оборудования China Kids Expo в Шанхае.

В мероприятии участвуют предприятия из 30 стран мира, Китай представлен фабриками из 20 основных районов производства игрушек в КНР. На выставке подчеркнуто, что сегодня китайская игрушка уже перестала быть синонимом трудоемкого товара: теперь она является технологичным носителем культуры и инноваций, носящим марку "Сделано в Китае".