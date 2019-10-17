Президент Филиппин получил легкие травмы, упав с мотоцикла

Инцидент произошел на территории дворцового комплекса Малаканьянг накануне. Официальный представитель президента Сальвадор Панело заявил, что 74-летний Дутерте упал с мотоцикла. Как пояснил глава группы безопасности президента Хосе Ниембра (Jose Niembra), всего произошло два незначительных инцидента - во втором Дутерте не удержался в сидении, когда парковал двухколесный мотоцикл, и с него слетел ботинок.