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РИА Новости

В России за десять лет количество пожаров снизилось на 35%

10:53 17.10.2019
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае. Архивное фото
ЗВЕНИГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Количество пожаров в России за последние 10 лет снизилось на 35%, количество погибших в них людей - на 40 %, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.
"За последние 10 лет количество пожаров на территории России снизилось на 35%, количество погибших в них - на 40%", - зачитал его приветственное слово участникам учебно-методического сбора заместитель министра - главный госинспектор РФ по пожарному надзору МЧС РФ Игорь Кобзев.
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Как отметил Зиничев, современная система надзора МЧС РФ совершенствуется и развивается. В ней используется опыт других стран, привносится ряд новшеств по вопросам реагирования.
"Благодаря новейшим достижениям и научно-техническим разработкам, высокому профессионализму сотрудников ежегодно удается сохранить тысячи человеческих жизней и материальные ценности на многие миллиарды рублей", - добавил Зиничев.
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
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Евгений ЗиничевИгорь КобзевМЧС РФРоссияОбщество
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