В России за десять лет количество пожаров снизилось на 35%

ЗВЕНИГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Количество пожаров в России за последние 10 лет снизилось на 35%, количество погибших в них людей - на 40 %, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.
"За последние 10 лет количество пожаров на территории России снизилось на 35%, количество погибших в них - на 40%", - зачитал его приветственное слово участникам учебно-методического сбора заместитель министра - главный госинспектор РФ по пожарному надзору МЧС РФ Игорь Кобзев.
Как отметил Зиничев, современная система надзора МЧС РФ совершенствуется и развивается. В ней используется опыт других стран, привносится ряд новшеств по вопросам реагирования.
"Благодаря новейшим достижениям и научно-техническим разработкам, высокому профессионализму сотрудников ежегодно удается сохранить тысячи человеческих жизней и материальные ценности на многие миллиарды рублей", - добавил Зиничев.