В России за десять лет количество пожаров снизилось на 35%

"За последние 10 лет количество пожаров на территории России снизилось на 35%, количество погибших в них - на 40%", - зачитал его приветственное слово участникам учебно-методического сбора заместитель министра - главный госинспектор РФ по пожарному надзору МЧС РФ Игорь Кобзев.