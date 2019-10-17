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РИА Новости
Культура

В Госдуму внесли законопроект о маркировке музыкальных инструментов

10:49 17.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект "О вывозе и ввозе культурных ценностей", согласно которому на уникальные инструменты будут наноситься идентификационные метки и у них появятся загранпаспорта, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Законопроектом в отношении находящихся в частной собственности музыкальных инструментов или смычков, отнесенных по результатам экспертизы культурных ценностей к культурным ценностям, либо к культурным ценностям, имеющим особое значение, либо к культурным ценностям, в отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза (далее - музыкальный инструмент или смычок), предусматривается особый порядок", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Так, согласно предлагаемому порядку, о проведенной маркировке музыкального инструмента или смычка производится отметка в его паспорте, а сведения о нанесении маркировки на музыкальный инструмент или смычок либо об отказе в маркировке музыкального инструмента или смычка вносятся в Единую базу данных о музыкальных инструментах и смычках.
Для получения разрешения на временный вывоз музыкального инструмента или смычка владельцу необходимо будет оформить паспорт на них в Минкультуры России. Там будет указана идентификационная информация об инструменте или смычке, собственнике либо арендаторе, а также будет размещена фотография указанного инструмента. В случае если музыкальный инструмент включен в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации, в паспорт также будут включаться соответствующие сведения. Паспорту присваивается уникальный номер.
"Сведения, содержащиеся в паспорте, вносятся Минкультуры России в Единую базу данных о музыкальных инструментах и смычках, являющуюся государственным информационным ресурсом", - говорится в документе.
Кроме того, для получения разрешительного документа на временный вывоз музыкальный инструмент или смычок должны быть промаркированы химической и радиочастотной метками.
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