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РИА Новости

МИД направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

10:39 17.10.2019 (обновлено: 17:02 17.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Москва направит Вашингтону ноту протеста из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов.
Он отметил, что американцы — сотрудники военного атташата и пользуются дипломатическим иммунитетом.
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 21:33РИА Новости
МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске

"Поездка была согласована, но пунктом назначения был Архангельск, а они каким-то образом оказались около Северодвинска, поэтому какие-то административные протоколы, наверное, будут составлены. Я думаю, что будет дальнейшее разбирательство, как это стало возможным", — добавил Иванов.

Трех американских дипломатов сняли с поезда Ненокса — Северодвинск накануне вечером. Российские власти усмотрели в их действиях признаки административного правонарушения, так как они въехали на территорию с особым режимом посещения для иностранцев. Пресс-атташе американского посольства заявила РИА Новости, что дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки. В российском МИД подтвердили, что американцы уведомили Минобороны о поездке, но речь шла только об Архангельске.
В мэрии Архангельска и пресс-службе регионального главка МВД отказались сообщить РИА Новости, уведомляли ли дипломаты о поездке и местные власти.
Вагон поезда
10:37РИА Новости
Американские дипломаты, скорее всего, ехали в Северодвинск на электричке
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Инцидент с американскими дипломатами в СеверодвинскеМИД РФСеверодвинскВашингтон (штат)РоссияВ мире
Популярные комментарии
Я думаю ноту можно передать вместе с тремя дипломатами, которые с клеймом non grata должны уже сейчас лететь прямым рейсом на Вашингтон...
17 октября, 10:53
Hymeleon RUS
3410000
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