МИД направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Москва направит Вашингтону ноту протеста из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов.

"Поездка была согласована, но пунктом назначения был Архангельск, а они каким-то образом оказались около Северодвинска, поэтому какие-то административные протоколы, наверное, будут составлены. Я думаю, что будет дальнейшее разбирательство, как это стало возможным", — добавил Иванов.

Трех американских дипломатов сняли с поезда Ненокса — Северодвинск накануне вечером. Российские власти усмотрели в их действиях признаки административного правонарушения, так как они въехали на территорию с особым режимом посещения для иностранцев. Пресс-атташе американского посольства заявила РИА Новости, что дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки. В российском МИД подтвердили, что американцы уведомили Минобороны о поездке, но речь шла только об Архангельске.