Американские дипломаты, скорее всего, ехали в Северодвинск на электричке

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, скорее всего, ехали туда из Неноксы на электричке, следует из расписания на железнодорожных сервисах.

Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения. Пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс позже сообщила РИА Новости, что американские дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки.

При выборе в расписании на сайте и в приложении РЖД поездки на поезде из Неноксы в Северодвинск предлагается электричка. Например, на 18 октября из Неноксы в Северодвинск в расписании значится электричка 6556 с отправлением 9.46 и электричка 6558 отправлением в 19.25. Такое же расписание указывается и при выборе даты 23 октября.

РИА Новости в МИД РФ, комментируя историю с задержанием, ранее сообщали, что Министерство иностранных дел РФ подтверждает, что американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, были в официальной поездке: они уведомили Минобороны РФ о своих планах, но заявляли о планах посетить Архангельск.