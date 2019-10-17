В Московской области родился темнокожий Исаак Ньютон

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В семье студентов из Кот-д’Ивуара, живущих в подмосковной Балашихе, появился на свет мальчик, которого назвали в честь великого ученого. Об этом В семье студентов из Кот-д’Ивуара, живущих в подмосковной Балашихе, появился на свет мальчик, которого назвали в честь великого ученого. Об этом сообщает телеканал "360".

Родители изучают математику и информатику в Московской международной академии. Они хотят остаться в России и готовятся к получению вида на жительство.

Отец ребенка рассказал, что определился с именем для первенца еще в девятом классе на уроке физики.