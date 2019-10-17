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РИА Новости

В Московской области родился темнокожий Исаак Ньютон

10:37 17.10.2019 (обновлено: 11:31 17.10.2019)
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© Depositphotos / DiversityStudioМладенец
Младенец
© Depositphotos / DiversityStudio
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В семье студентов из Кот-д’Ивуара, живущих в подмосковной Балашихе, появился на свет мальчик, которого назвали в честь великого ученого. Об этом сообщает телеканал "360".
Родители изучают математику и информатику в Московской международной академии. Они хотят остаться в России и готовятся к получению вида на жительство.
Отец ребенка рассказал, что определился с именем для первенца еще в девятом классе на уроке физики.
"Надеюсь, он будет великий, как Исаак Ньютон", — сказал он, добавив, что второго сына назовет в честь физика Альберта Эйнштейна.
Новорожденные дети
20 сентября, 15:43Радио Sputnik
В Казани новорожденную девочку назвали необычным именем
906144623
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БалашихаРоссияОбщество
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