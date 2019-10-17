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РИА Новости

В Венесуэле потерпел крушение истребитель Су-30

10:37 17.10.2019
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© Фото : André Austin Du-Pont Rocha (Mexico Air Spotters M.A.S.)Истребитель Су-30МК2V Военно-воздушных сил Венесуэлы
Истребитель Су-30МК2V Военно-воздушных сил Венесуэлы
© Фото : André Austin Du-Pont Rocha (Mexico Air Spotters M.A.S.)
Истребитель Су-30МК2V Военно-воздушных сил Венесуэлы. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Истребитель Су-30 военно-воздушных сил Венесуэлы разбился в среду в штате Гуарико, оба пилота погибли, сообщило минобороны республики.
"Национальные вооруженные силы Венесуэлы с глубоким сожалением сообщают народу Венесуэлы о том, что в среду, 16 октября 2019 года, в 14.46 (21.46 мск) самолет Су-30 MK2 потерпел крушение, в результате чего пилоты погибли", - говорится в заявлении минобороны.
Согласно заявлению, истребитель поднялся в воздух с авиационной базы имени Мануэля Риоса в штате Гуарико и следовал на военно-воздушную базу имени Луиса дель Валье Гарсии в соседнем штате Ансоатеги. На борту самолета находились два пилота, оба погибли в результате крушения.
"Николас Мадуро Морос, законный президент Боливарианской Республики Венесуэла, главнокомандующий вооруженными силами, распорядился начать расследование, чтобы определить возможные причины инцидента", - отмечается в заявлении.
Минобороны также принесло соболезнования родным и близким погибших пилотов.
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Су-30ВенесуэлаВ мире
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