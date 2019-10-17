В Венесуэле потерпел крушение истребитель Су-30

"Национальные вооруженные силы Венесуэлы с глубоким сожалением сообщают народу Венесуэлы о том, что в среду, 16 октября 2019 года, в 14.46 (21.46 мск) самолет Су-30 MK2 потерпел крушение, в результате чего пилоты погибли", - говорится в заявлении минобороны.